Kolejny zmasowany rosyjski atak na Ukrainę

Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Na terenie całego kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek rano Rosja przeprowadziła zmasowany atak na terytorium Ukrainy. To kolejny tego typu atak sił rosyjskich na Ukrainę, do którego doszło w ostatnich dniach. Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów i Charków. Na całym terytorium kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Ukraińskie lotnictwo ostrzegło nad ranem, że w stronę Ukrainy zmierza 16 rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95M.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 92 zostały ranne. Ukraiński prezydent przekazał, że od 31 grudnia rosyjska armia wykorzystała przeciwko Ukrainie ok. 170 dronów bojowych Shahed i dziesiątki rakiet różnego typu.

“Obecnie likwidujemy skutki kolejnego rosyjskiego uderzenia. Zaangażowane są wszystkie niezbędne służby. Ponad 500 ratowników Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, energetycy, policja. Kijów i region, Charków. Na chwilę obecną odnotowano 92 osoby ranne. Wszystkim udzielana jest pomoc. Niestety, cztery osoby zginęły. Składam kondolencje ich rodzinom i przyjaciołom” – przekazał Zełenski.

Rescue operations in the aftermath of another Russian strike continue. All the services are working. Over 500 State Emergency Service rescuers, municipal services, energy workers, and police officers.

Kyiv, Kyiv region, and Kharkiv. As of now, 92 people have been reported… pic.twitter.com/u3Qt3pZ81Z

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2024