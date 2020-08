Kolejny incydent nad Morzem Barentsa między rosyjskimi i amerykańskimi samolotami

Rosyjski myśliwiec MiG-31 został wysłany w celu przechwycenia amerykańskiego samolotu rozpoznawczego P-8A Posejdon nad Morzem Barentsa, który zbliżał się do granicy z Rosją – poinformowało w czwartek Centrum Kontroli Obrony Narodowej, przekazała agencja prasowa Tass.

Jak poinformowała w czwartek rosyjska agencja prasowa Tass, rosyjski myśliwiec MiG-31 został poderwany z lotniska w celu przechwycenia znajdującego się nad Morzem Barentsa samolotu P-8A Posejdon należącego do Stanów Zjednoczonych.

Rosyjskie stacje radarowe wykryły cel powietrzny nad neutralnymi wodami Morza Barentsa, zbliżając się do granicy z Rosją 13 sierpnia – podało Centrum.

Zobacz też: Rosyjski zmodernizowany śmigłowiec bojowy Ka-52M odbył swój pierwszy lot

„Myśliwiec MiG-31BM z sił ostrzegawczych obrony powietrznej Floty Północnej został wysłany, aby zidentyfikować cel. Załoga rosyjskiego myśliwca zbliżyła się do celu powietrznego w bezpiecznej odległości i zidentyfikowała go jako morski samolot patrolowy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych P-8A”, przekazało Centrum Kontroli Obrony Narodowej.

„Po tym, jak amerykański samolot oddalił się od granicy państwowej Rosji, rosyjski myśliwiec bezpiecznie wrócił na macierzyste lotnisko” – poinformowało Centrum „Żadne naruszenie rosyjskiej granicy państwowej przez samolot wojskowy USA nie jest dozwolone” – podkreśliło Centrum Kontroli Obrony Narodowej.

Agencja Tass poinformowała, że cały lot rosyjskiego myśliwca odbywał się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami użytkowania przestrzeni powietrznej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak poinformowaliśmy wcześniej na naszym portalu, Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 zostały wysłane we wtorek w celu przechwycenia bezzałogowego statku powietrznego RQ-4B Global Hawk, należącego do sił powietrznych USA, który zbliżał się do granicy Federacji Rosyjskiej w rejonie Morza Czukockiego. W poniedziałek nad wodami Morza Czarnego doszło do podobnego incydentu. Rosyjski myśliwiec Su-27 został wysłany w celu przechwycenia samolotów rozpoznawczych Sił Powietrznych – USA RC-135 i P-8A Posejdon (do incydentu z użyciem identycznych maszyn doszło w tym samym rejonie w piątek).

W ostatnich miesiącach w wielu regionach dochodziło do podobnych incydentów, o których informowaliśmy na naszym portalu. W piątek rosyjski myśliwiec Su-27 został wysłany w celu przechwycenia nad Morzem Czarnym samolotu rozpoznawczego Sił Powietrznych USA RC-135 i samolotu patrolowego Marynarki USA P-8A Posejdon.

Również z piątek, trzy rosyjskie myśliwce Su-35 były zadaniowane do przechwycenia amerykańskiego bombowca B1-B w rejonie Morza Ochockiego.

Kresy.pl/Tass