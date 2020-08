Rosyjski myśliwiec kolejny raz wysłany w celu przejęcia amerykańskich samolotów rozpoznawczych nad Morzem Czarnym

Rosyjski myśliwiec Su-27 został wysłany w celu przechwycenia nad Morzem Czarnym samolotu rozpoznawczego Sił Powietrznych USA RC-135 i samolotu patrolowego Marynarki USA P-8A Posejdon – poinformowało w piątek rosyjskie Narodowe Centrum Kontroli Obrony, przekazał Tass.

Jak poinformowała w piątek agencja prasowa Tass, Rosjanie wysłali Su-27 w celu przechwycenia samolotów rozpoznawczych amerykańskich sił powietrznych i marynarki wojennej RC-135 i 8A Posejdon nad Morzem Czarnym

7 sierpnia rosyjskie systemy kontroli przestrzeni powietrznej wykryły dwa cele powietrzne nad neutralnymi wodami Morza Czarnego, zbliżając się do granicy państwowej Rosji. Myśliwiec Su-27 z sił szybkiego reagowania obrony powietrznej Południowego Okręgu Wojskowego został zmuszony do przechwycenia celów, podało Centrum.

„Załoga rosyjskiego myśliwca konsekwentnie zbliżała się do celów powietrznych z bezpiecznej odległości i zidentyfikowała je jako samolot rozpoznania strategicznego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz morski samolot patrolowy Marynarki Wojennej USA P-8A Posejdon” – podano w oświadczeniu.

Rosyjskie Narodowe Centrum Kontroli Obrony podkreśliło w komunikacie, że samoloty szpiegowskie nie miały pozwolenia na wkroczenie w wyłączną strefę powietrzną Federacji Rosyjskiej. „Po tym, jak amerykańskie samoloty rozpoznawcze opuściły granicę państwową Rosji, rosyjski myśliwiec bezpiecznie wrócił na macierzyste lotnisko” – poinformowało Centrum.

Podkreślono, że cały lot rosyjskiego myśliwca Su-27 przebiegał w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami użytkowania przestrzeni powietrznej.

Zobacz też: Rosyjski myśliwiec został wysłany do przechwycenia amerykańskich samolotów rozpoznawczych nad Morzem Czarnym [+Video]

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

To ósmy taki incydent w ciągu ostatnich 16 dni. Poprzednie incydenty miały miejsce 23, 24, 27, 30 i 31 lipca oraz 4 i 5 sierpnia.

Do incydentów dochodzi również na Morzem Berentsa, we wtorek Narodowe Centrum Kierowania Obroną Federacji Rosyjskie poinformowało o przechwyceniu norweskiego samolotu rozpoznawczego przez myśliwiec MiG-31 nad Morzem Barentsa. Jak podano, rosyjski myśliwiec zbliżył się do celu na bezpieczną odległość i zidentyfikował go jako samolot zwiadu radiotechnicznego i walki elektronicznej Falcon 20, należący do norweskich sił powietrznych.

Zobacz też: Rosyjskie myśliwce drugi raz w tym tygodniu śledziły norweski samolot rozpoznawczy

Kresy.pl/Tass