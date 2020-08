Rosjanie przechwycili kolejny norweski samolot rozpoznawczy nad Morzem Barentsa

Myśliwiec rosyjskiej Floty Północnej przechwycił samolot rozpoznawczy norweskich sił powietrznych nad Morzem Barentsa. To już kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich kilku tygodni.

We wtorek Narodowe Centrum Kierowania Obroną Federacji Rosyjskie poinformowało o przechwyceniu norweskiego samolotu rozpoznawczego przez myśliwiec MiG-31 nad Morzem Barentsa.

Według komunikatu Centrum, we wtorek systemy kontroli rosyjskiej przestrzeni powietrznej wykryły nad neutralnymi wodami Morza Barentsa cel powietrzny, zbliżający się do granicy Rosji. Do jego przechwycenia wysłano myśliwiec MiG-31 z sił szybkiego reagowania obrony powietrznej Floty Północnej. Agencja Tass pisze o „samolocie szpiegowskim”.

Dessault Falcon 20 użytkowana przez norweskie lotnictwo to maszyna powstała w oparciu o cywilny, dwusilnikowy odrzutowiec. Norwegowie dysponują dwoma takim samolotami w ulepszonym wariancie 200, przeznaczonymi do zwiadu i walki elektronicznej. Mają one już jednak swoje lata (wyprodukowano je w latach 80. XX wieku) i do 2025 planowano zastąpić je amerykańskimi samolotami Boeing P-8A Poseidon MMA.

Jak podano, rosyjski myśliwiec zbliżył się do celu na bezpieczną odległość i zidentyfikował go jako samolot zwiadu radiotechnicznego i walki elektronicznej Falcon 20, należący do norweskich sił powietrznych.

Zaznaczmy, że jest to już co najmniej trzecia tego rodzaju sytuacja w ciągu niespełna miesiąca. W połowie lipca br. myśliwce Floty Północnej śledziły samolot rozpoznawczy norweskich sił powietrznych P-3C Orion nad Morzem Barentsa. Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, do podobnej sytuacji doszło kilka dni wcześniej, gdy rosyjskie myśliwce zostały wysłane w celu obserwowania i ewentualnego przejęcia samolotów norweskich i amerykańskich nad Morzem Barentsa i Morzem Czarnym.

Rosyjskie samoloty śledziły samolot szpiegowskie z bezpiecznej odległości, a loty przebiegały zgodnie z międzynarodowymi zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej – podkreśliło Centrum Kontroli Obrony Narodowej Rosji. Na dowód swoich działań Rosjanie udostępnili wtedy nagranie.

Z kolei 11 lipca ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że dwa myśliwce z wschodniego okręgu wojskowego przygotowywały się do przejęcie amerykańskiego samolotu rozpoznawczego nad neutralnym terytorium Morza Japońskiego. Rosyjskie radary wykryły cel w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad neutralnymi wodami Morza Japońskiego. Samolot leciał w kierunku rosyjskiej suwerennej przestrzeni powietrznej.

„Samoloty Su-35S i MiG-31BM z dyżurujących sił obrony powietrznej wschodniego dystryktu wojskowego dostał rozkazy, aby zidentyfikować i przechwycić cel w powietrzu. Po zbliżeniu się do celu zidentyfikowali go jako strategiczny samolot rozpoznawczy RC-135 amerykańskich sił powietrznych” – poinformowało ministerstwo w komunikacie, dodając, że myśliwce eskortowały szpiegowskie samoloty z bezpiecznej odległości.

