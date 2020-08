Rosyjski myśliwiec został wysłany do przechwycenia amerykańskich samolotów rozpoznawczych nad Morzem Czarnym [+Video]

Rosyjski myśliwiec Su-27 został wysłany do przechwycenia samolotu rozpoznawczego RC-135 Sił Powietrznych USA i R-8A Posejdon, samolotu patrolowego Marynarki Wojennej USA, nad Morzem Czarnym, poinformowało rosyjskie Narodowe Centrum Kontroli Obrony w środę, przekazuje Tass.

Według centrum rosyjskie radary wykryły wcześniej w ciągu dnia dwa cele w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad neutralnymi wodami Morza Czarnego. Samoloty miały kierować się w stronę suwerennej przestrzeni powietrznej Rosji.

„Myśliwiec Su-27 z jednostek obrony przeciwlotniczej pełniących służbę w Południowym Okręgu Wojskowym został zmuszony do przechwycenia celów w powietrzu” – podało Ministerstwo Obrony. „Załoga rosyjskiego myśliwca zbliżyła się do samolotów z bezpiecznej odległości i zidentyfikowała je jako strategiczny samolot rozpoznawczy RC-135 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz R-8A Posejdon, morski samolot patrolowy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych” – poinformowało centrum.

Сопровождение самолетов-разведчиков ВВС и ВМС США (05.08.2020) 5 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа.Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.После разворота американских самолетов-разведчиков от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Нарушения Государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено. Publiée par Минобороны России sur Mercredi 5 août 2020

Jak informowaliśmy w środę na naszym portalu, we wtorek Narodowe Centrum Kierowania Obroną Federacji Rosyjskiej poinformowało o przechwyceniu norweskiego samolotu rozpoznawczego przez myśliwiec MiG-31 nad Morzem Barentsa.

Według komunikatu Centrum, we wtorek systemy kontroli rosyjskiej przestrzeni powietrznej wykryły nad neutralnymi wodami Morza Barentsa cel powietrzny, zbliżający się do granicy Rosji. Do jego przechwycenia wysłano myśliwiec MiG-31 z sił szybkiego reagowania obrony powietrznej Floty Północnej. Agencja Tass pisze o „samolocie szpiegowskim”.

Jak podano, rosyjski myśliwiec zbliżył się do celu na bezpieczną odległość i zidentyfikował go jako samolot zwiadu radiotechnicznego i walki elektronicznej Falcon 20, należący do norweskich sił powietrznych.

Dessault Falcon 20 użytkowana przez norweskie lotnictwo to maszyna powstała w oparciu o cywilny, dwusilnikowy odrzutowiec. Norwegowie dysponują dwoma takim samolotami w ulepszonym wariancie 200, przeznaczonymi do zwiadu i walki elektronicznej. Mają one już jednak swoje lata (wyprodukowano je w latach 80. XX wieku) i do 2025 planowano zastąpić je amerykańskimi samolotami Boeing P-8A PosejdonRosyjsk MMA.

Kresy.pl/Tass