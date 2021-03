Politico: Administracja USA chce zaproponować Iranowi rozpoczęcie rozmów ws. nuklearnych w tym tygodniu

Urzędnicy administracji Joe Bidena, mając na uwadze coraz bardziej niekorzystny kalendarz związany z wyborami w Iranie, planują przedstawić władzom tego kraju nową propozycję rozpoczęcia rozmów ws. umowy nuklearnej już w tym tygodniu – pisze portal „Politico”.

Propozycja zakłada wstrzymanie przez Iran części swych działań nuklearnych, m.in. prac nad zaawansowanymi wirówkami i wzbogacaniem uranu do 20 proc., w zamian za zniesienie części amerykańskich sankcji gospodarczych – podał portal „Politico” w poniedziałek, powołując się na anonimowe źródło.

Portal zwraca uwagę, że zaakceptowanie wspomnianych warunków przez Iran nie jest wcale pewne. Na początku bieżącego roku Teheran odrzucił propozycję USA, którą uznał za niedopuszczalną, a następnie zaproponował własny pomysł, który był z kolei nieakceptowalny dla strony amerykańskiej – dwie osoby zaznajomione z sytuacją przekazały medium.

Mimo to przedstawiciele obu krajów zdają sobie sprawę, że jeśli w ciągu najbliższych kilku tygodni nie nastąpi przełom, to do września niewiele wydarzy się w opisywanej sprawie.

„Iran jest gotowy do przełamania dodatkowych ograniczeń wynikających z umowy nuklearnej w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jest to kluczowy moment, aby uniknąć eskalacji sytuacji” – portal cytuje Daryla Kimballa, dyrektora wykonawczego amerykańskiego Stowarzyszenia Kontroli Zbrojeń (ACA). Organizacja uważnie śledzi negocjacje nuklearne z udziałem Iranu.

W czerwcu w Iranie odbędą się wybory prezydenckie. Sezon wybroczy rozpoczyna się z kolei w maju. Kwestia Porozumienia Nuklearnego jest bardzo newralgicznym punktem irańskiej polityki. W trakcie kampanii mało realne są jakieś większe ruchy w tej sferze.

Niezależnie, porozumienie, które Iran zawarł z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) wygaśnie pod koniec maja.

Klincz w sprawie powrotu do umowy nuklearnej zawartej w 2015 r. trwa kilka miesięcy. Wspomniane porozumienie zostało zawarte pomiędzy Iranem a USA, Rosją, Chinami, Francją i Wielką Brytanią. Przewiduje znaczne ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj. Waszyngton ponownie nałożył sankcje po tym, jak Donald Trump zrezygnował z umowy w 2018 roku, a Iran zareagował naruszeniem niektórych ograniczeń wynikających z umowy.

W ubiegły piątek irańska Organizacja Energii Atomowej poinformowała, że Iran przeprowadzi zimne testy swojego przeprojektowanego reaktora jądrowego Arak, co ma być wstępem do pełnego uruchomienia go w dalszej części roku.

W pierwszej połowie marca bieżącego roku agencja „Reuters” dotarła do raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), który wskazuje, że Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 5 proc. w swojej podziemnej fabryce w Natanz. Używa do tego zaawansowanych technologii – wirówek IR-4.

Umowa nuklearna JCPOA z Iranem stanowi, że w swoim podziemnym ośrodku Teheran może używać tylko wirówek pierwszej generacji IR-1, które są mniej wydajne, i że są to jedyne maszyny, za pomocą których Iran może gromadzić wzbogacony uran.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada br. parlament Iranu przyspieszył prace nad ustawą przewidującą m.in. możliwość zwiększenia poziomu wzbogacania uranu do 20 proc. Zrobiono to w odpowiedzi na zabicie w zamachu czołowego irańskiego fizyka jądrowego Mohsena Fakhrizadeha, o co władze Iranu oskarżyły Izrael.

Pod koniec lutego br. Iran odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z USA i UE w kwestii powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 r. Iran nalega, by USA zniosły wszystkie jednostronne sankcje.

