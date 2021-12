Trump: Amerykańscy Żydzi albo nie lubią Izraela, albo nie obchodzi ich Izrael [+VIDEO]

Były prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Unholy Podcast przekonywał, że w przeszłości państwo żydowskie miało „absolutną władzę nad Kongresem”, ale teraz nawet „ewangeliczni chrześcijanie kochają Izrael bardziej niż Żydzi”.

Były prezydent USA Donald Trump powiedział, że wielu amerykańskich Żydów nie kocha Izraela – w przeciwnym razie zagłosowaliby na niego.

W swoich uwagach były prezydent powrócił do swoich często wysuwanych oskarżeń, że amerykańscy Żydzi byli niewdzięczni za wszystko, co zrobił dla Izraela.

„Są ludzie w tym kraju, którzy są Żydami, ale nie kochają już Izraela. Powiem wam, ewangeliccy chrześcijanie kochają Izrael bardziej niż Żydzi w tym kraju” – przekonywał Trump. „Kiedyś Izrael miał absolutną władzę nad Kongresem. A dzisiaj myślę, że jest dokładnie odwrotnie. I myślę, że zrobili to Obama i Biden” – kontynuował Trump. „Żydzi w Stanach Zjednoczonych albo nie lubią Izraela, albo nie dbają o Izrael” – powiedział Trump w nagraniu.

„Spójrz na The New York Times, The New York Times nienawidzi Izraela, nienawidzi ich. I to są Żydzi, którzy prowadzą The New York Times. Mam na myśli rodzinę Sulzbergerów” – dodał Trump.

