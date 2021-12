Ambasador Ukrainy w Izraelu: Jerozolima to jedyna stolica Izraela

Podczas wydarzenia z okazji 30-lecia stosunków izraelsko-ukraińskich ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk poinformował, że jego kraj postrzega Jerozolimę jako „jedyną stolicę Izraela” i otworzy w nadchodzącym roku oddział swojej ambasady w tym mieście podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Jak poinformował w czwartek portal Times of Israel, podczas wydarzenia z okazji 30-lecia stosunków izraelsko-ukraińskich ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk poinformował, że jego kraj postrzega Jerozolimę jako „jedyną stolicę Izraela” i otworzy w nadchodzącym roku oddział swojej ambasady w tym mieście podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Informacja ta pojawia się po tym, jak minister spraw Jerozolimy Ze’ev Elkin, który dorastał na Ukrainie, wyraził podczas przemówienia na tym wydarzeniu, że ma nadzieję, że Zełenski otworzy oddział ambasady w Jerozolimie. Elkin wręczył Kornijczukowi 2700-letni artefakt z hebrajskim napisem „Jerozolima”, a ukraiński wysłannik wygłosił nieprzygotowane uwagi.

Chociaż nie jest to równoznaczne z oficjalnym uznaniem, pokazuje kierunek, w jakim zmierza polityka, przekazał Elkin portalowi The Times of Israel. „Przez lata pracowałem, aby więcej krajów otworzyło filie ambasad w Jerozolimie i mam nadzieję, że to się urzeczywistni” — poinformował. Oddział ambasady zajmie się promowaniem dwustronnych powiązań handlowych i technologicznych.

W styczniu Joel Lion potępił gloryfikację kolaborantów we wpisie zamieszczonym na Twitterze. „Zdecydowanie potępiamy jakąkolwiek gloryfikację kolaborujących z reżimem nazistowskim. Czas, aby Ukraina pogodziła się ze swoją przeszłością” – napisał dyplomata zamieszczając link do artykułu prasowego o marszu około tysiąca neobanderowców, który przeszedł ulicami Kijowa 1 stycznia br., w rocznicę urodzin Stepana Bandery.

Ambasador również potępił decyzję Rady Miejskiej Tarnopola o nadaniu miejskiemu stadionowi imienia Romana Szuchewycza, który w czasie II wojny światowej kolaborował z III Rzeszą, a od 1943 roku był głównodowodzącym tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii.

„Zdecydowanie potępiamy decyzję rady miejskiej Tarnopola o nadaniu Stadionowi Miejskiemu imienia niesławnego hauptmana z SS Schutzmannschaft 201 Romana Szuchewycza i domagamy się natychmiastowego unieważnienia tej decyzji” – napisał Lion po angielsku na swoim twitterowym koncie. Potem ten sam komunikat w języku ukraińskim ukazał się na oficjalnym profilu ambasady Izraela w Kijowie.

Kresy.pl/Times of Israel