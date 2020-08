Kolejne incydenty z udziałem rosyjskich i amerykańskich sił powietrznych

We wtorek rosyjskie myśliwce MiG-31 zostały wysłane w celu przechwycenia bezzałogowego statku powietrznego RQ-4B Global Hawk, należącego do sił powietrznych USA, który zbliżał się do granicy Federacji Rosyjskiej w rejonie Morza Czukockiego. W poniedziałek do podobnego incydentu doszło nad wodami Morza Czarnego.

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 zostały wysłane we wtorek w celu przechwycenia bezzałogowego statku powietrznego RQ-4B Global Hawk, należącego do sił powietrznych USA, który zbliżał się do granicy Federacji Rosyjskiej w rejonie Morza Czukockiego – podaje agencja „Tass”. W poniedziałek nad wodami Morza Czarnego doszło do podobnego incydentu. Rosyjski myśliwiec Su-27 został wysłany w celu przechwycenia samolotów rozpoznawczych Sił Powietrznych – USA RC-135 i P-8A Posejdon (do incydentu z użyciem identycznych maszyn doszło w tym samym rejonie w piątek).

Strona rosyjska podkreśla, że w obydwu przypadkach nie doszło do naruszenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

W ostatnich miesiącach w wielu regionach dochodziło do podobnych incydentów, o których informowaliśmy na naszym portalu.

W piątek rosyjski myśliwiec Su-27 został wysłany w celu przechwycenia nad Morzem Czarnym samolotu rozpoznawczego Sił Powietrznych USA RC-135 i samolotu patrolowego Marynarki USA P-8A Posejdon.

Również z piątek, trzy rosyjskie myśliwce Su-35 były zadaniowane do przechwycenia amerykańskiego bombowca B1-B w rejonie Morza Ochockiego.

5 sierpnia myśliwiec rosyjskiej Floty Północnej przechwycił samolot rozpoznawczy norweskich sił powietrznych nad Morzem Barentsa.

27 lipca, jak informowaliśmy, siły powietrzne Rosji przechwyciły amerykański samolot patrolowy Boeing P-8A Poseidon nad wodami Morza Czarnego.

16 lipca br. pisaliśmy, że rosyjskie myśliwce przygotowywały się do przejęcia norweskich i amerykańskich jednostek nad Morzem Barentsa i nad Morzem Czarnym.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało 11 lipca, że rosyjskie myśliwce ze wschodniego okręgu wojskowego przygotowywały się do przechwycenia amerykańskiego samolotu rozpoznawczego nad Morzem Japońskim.

Podawaliśmy, że 29 czerwca rosyjskie myśliwce Su-27 zostały wysłane w celu przechwycenia amerykańskiego samolotu patrolowego Boeing P-8 Poseidon oraz samolotu rozpoznawczego US Air Force Boeing RC-135.

Jak pisaliśmy, w sobotę (27 czerwca) samolot myśliwski Su-30 należący do sił powietrznych Floty Czarnomorskiej został wysłany w celu przechwycenia amerykańskich samolotów zwiadowczych nad wodami Morza Czarnego. Tego samego dnia amerykańskie myśliwce F-22 przechwyciły u wybrzeży Alaski cztery rosyjskie samoloty rozpoznawcze dalekiego zasięgu Tu-142.

tass.com / Kresy.pl