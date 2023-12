Kolejna kontrola przewozów “na aplikację”. Kierowcy-cudzoziemcy przebywali w Polsce nielegalnie

Służby znów skontrolowały w Warszawie przewozy osób “na aplikację”. Zatrzymano kolejnych kierowców-cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie.

Funkcjonariusze Straży Granicznej i stołecznej Policji przeprowadzili w tym tygodniu kolejną kontrole kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Zatrzymano trzech cudzoziemców – obywateli Azerbejdżanu, Uzbekistanu oraz Gruzji, którzy przebywali na terenie Polski nielegalnie.

“Obywatele – Azerbejdżanu i Uzbekistanu legitymowali się swoimi oryginalnymi paszportami. Do Polski wjechali legalnie, Uzbek ponad rok temu przekraczając granicę polsko – ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, z kolei Azer drogą lotniczą, przylatując z Węgier kilka miesięcy wcześniej. Od tego czasu pozostawali na terytorium Polski nie próbując ani razu wnioskować o pobyt czasowy i pracę” – informuje SG.

Podobnie obywatel Gruzji, który przyleciał do Polski na podstawie paszportu biometrycznego i pozostawał w naszym kraju do dnia kontroli pomimo, że mógł legalnie przebywać na obszarze strefy Schengen bez konieczności posiadania wizy jedynie do lipca.

Cudzoziemcy za złamanie przepisów pobytowych otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Ponadto na mężczyzn zostały nałożone mandaty karne po 500 złotych za naruszenie art. 465 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach. Teraz mają od 15 do 30 dni na dobrowolne opuszczenie terytorium RP, jak również orzeczony zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen od 6 miesięcy do roku.

Podobna kontrola przewozów “na aplikację” była prowadzona w Warszawie w listopadzie. Wówczas też wykryto cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Podobne efekty przyniosły działania kontrole, które prowadzono w sierpniu.

Zobacz: Kierowcy “na aplikację” bez znajomości polskiego i angielskiego. “Nie weryfikujemy znajomości językowych wśród kierowców”

W styczniu funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej skontrolowali w województwie lubelskim 150 kierowców świadczących usługi przewozowe „na Aplikację”. Ujawniono ponad 60 wykroczeń.

O podobnej akcji służb informowaliśmy w październiku ub. roku. Wówczas w Warszawie zatrzymano 12 kierowców i wystawiono liczne mandaty karne. Większość zatrzymanych stanowili cudzoziemcy. Pochodzili głównie z Kaukazu oraz z Azji Środkowej.

Zobacz także: Warszawa: Hindus dostarczający jedzenie chciał zgwałcić klientkę

W maju ub. roku informowaliśmy o pladze gwałtów w warszawskich „taksówkach na aplikację”. Gruzini, Uzbecy, Tadżycy i inni cudzoziemcy pracujący dla Ubera i Bolta gwałcili kobiety, które korzystały w Warszawie z taksówek tych firm zamawianych przez aplikację.

Czytaj także: Bolt, Uber i Glovo pod lupą Unii Europejskiej

Zobacz także: Gruzin świadczył usługi przewozowe. Trafił do aresztu za napaść seksualną

nadwislanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl