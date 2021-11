Warszawa: Nieznany sprawca oblał cieczą i podpalił policyjny radiowóz

W nocy z soboty na niedzielę nieznany sprawca oblał cieczą i podpalił radiowóz, który stał zaparkowany przed komisariatem śródmiejskiej policji.

Ustalenia policji wskazują, że do zdarzenia doszło ok. 1:47 w nocy. „Przed komisariatem policji przy ul. Zielnej w Warszawie nieznany mężczyzna podbiegł do zaparkowanego radiowozu, oblał go cieczą, a następnie podpalił i uciekł” – poinformował Rafał Markiewicz z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji, cytowany przez portal Polsat News.

„Gdy funkcjonariusze zauważyli płonący pojazd, szybko podjęli działania gaśnicze, które trwały do czasu przyjazdu straży pożarnej” – dodał.

Policja poinformowała, że uszkodzeniu uległa tylna część radiowozu. Przeprowadzone zostały wstępne czynności, m.in. oględziny.

Zabezpieczono zapis z monitoringu. Policja szuka sprawcy.

