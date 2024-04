Kary za brak wymuszanych przez unijną dyrektywę remontów budynków. W UE podjęto ostateczną decyzję

W Unii Europejskiej podjęto ostateczną decyzję w sprawie “dyrektywy budynkowej”, zwanej także “dyrektywą wywłaszczeniową”. “Dyrektywa ma zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie w najbliższych tygodniach” – wskazuje KE.

Komisja Europejska wyraziła w piątek zadowolenie z “ostatecznego przyjęcia” dyrektywy EPDB. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada UE. Przyjęte przepisy przewidują, że nowe budynki muszą być zeroemisyjne od 2030 roku, a nowe budynki zajmowane lub będące własnością władz publicznych muszą być zeroemisyjne od 2028 roku.

W przypadku zaś budynków mieszkalnych “państwa członkowskie muszą wprowadzić środki zapewniające zmniejszenie średniego poziomu zużywanej energii pierwotniej o co najmniej 16 proc. do 2030 roku i co najmniej 20–22 proc. do 2035 roku”.

Nowe prawo zakłada m.in. obowiązkowe remonty budynków, w tym zasadniczo niewymagających remontu, by spełniały wymogi unijnej polityki klimatycznej. Różne szacunki wskazują, że realizacja dyrektywy do 2050 roku będzie kosztować nas ponad 1,5 biliona złotych.

Nowe przepisy przewidują stopniowe odejście od paliw kopalnych w kotłach wykorzystywanych do ogrzewania domów. Pierwszym krokiem będzie zakaz udzielania publicznych dotacji na instalację samodzielnych kotłów opalanych gazem, węglem czy olejem opałowym.

Dyrektywa EPDB jest częścią tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. “Zmieniona dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie w najbliższych tygodniach. Następnie państwa członkowskie będą musiały ją transponować do prawa krajowego” – podkreśla w piątkowym komunikacie Komisja Europejska.

Przed zapisami tzw. dyrektywy budynkowej wielokrotnie ostrzegali politycy Konfederacji. Ich zdaniem, powinno się w tym przypadku mówić wręcz o “dyrektywie wywłaszczeniowej”. “Jestem w stanie sobie wyobrazić, że traci się prawo do użytkowania budynku” – podkreślała Anna Bryłka. Przypomniała, że to od decyzji polskiego rządu będzie zależało przyjęcie, bądź nie, głównego filaru Europejskiego Zielonego Ładu. Tymczasem doniesienia medialne wskazują, że obecny polski rząd wstrzymał się w tej sprawie od głosu.

