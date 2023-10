Kard. Müller: odpowiedź Watykanu ws. Komunii św. dla rozwodników jest błędna

Kard. Gerhard Ludwig Müller, emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary uważa, że odpowiedź Watykanu na wątpliwości wyrażone przez kard. Dominika Dukę w kwestii Komunii św. dla rozwodników w nowych związkach zawiera szereg nieścisłości.

Przypomnijmy, że Dykasteria Nauki Wiary w odpowiedzi na dubia kard. Dominika Duki, emerytowanego arcybiskupa praskiego oświadczyła, że rozwodnicy w powtórnych związkach mogą otrzymywać rozgrzeszenie i przystępować do Komunii, nawet jeżeli współżyją ze sobą. Miałoby to zależeć od konkretnego przypadku.

Zaniepokojony odpowiedzią watykańskiej Dykasterii kard. Gerhard Ludwig Müller napisał list do byłego arcybiskupa Pragi i byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Czech. Jak podaje serwis opoka.org.pl, punktuje w nim niezgodność zawartych w dokumencie tez z magisterium Kościoła i nauczaniem papieży: św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Chodzi tu głównie o interpretację adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, zawartej w liście do biskupów regionu Buenos Aires z 2016 roku. Interpretacja ta, włączona do dokumentów watykańskich, umożliwia przystępowanie do sakramentów osobom rozwiedzionym, żyjącym w drugim związku cywilnym, nawet jeśli nadal zachowują się jak mąż i żona, nie mając przy tym woli zmiany życia.

Według udzielonych przez Watykan „Odpowiedzi”, tekst z Buenos Aires należy do zwyczajnego nauczania papieskiego, gdyż został zaakceptowany przez samego papieża Franciszka. Tymczasem, jak przekonuje kardynał Müller, „prywatne opinie papieży i biskupów są wyraźnie wykluczone z Magisterium”.

„Co więcej, jakakolwiek forma pozytywizmu magisterialnego jest sprzeczna z wiarą katolicką, ponieważ magisterium nie może nauczać tego, co nie ma nic wspólnego z objawieniem, ani tego, co jest wyraźnie sprzeczne z Pismem Świętym, tradycją apostolską i wcześniejszymi ostatecznymi decyzjami samego magisterium” – czytamy w liście, cytowanym przez „Opokę” za Katolicką Agencją Informacyjną (KAI).

Hierarcha dodaje, że choć odpowiedź Watykanu na dubia sugeruje, iż test z Buenos Aires oferuje interpretację „Amoris laetitia” w ciągłości z poprzednimi papieżami, „w rzeczywistości tekst z Buenos Aires wydaje się być w sprzeczności przynajmniej z nauczaniem Jana Pawła II („Familiaris consortio” 84) i Benedykta XVI („Sacramentum caritatis” 29)”.

Kard. Gerhard Müller uważa, że odpowiedź Dykasterii Nauki Wiary udzielona kardynałowi Duce nie tylko zrywa z nauczaniem św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, ale w niektórych miejscach sprzeciwia się też innym elementom nauki Kościoła – takim, które należą do depozytu wiary przez Sobór Trydencki.

Hierarcha zwrócił również uwagę, że z odpowiedź Dykasterii Nauki Wiary wynika, iż ostateczną decyzję o przyjęciu Komunii świętej ma podjąć konkretna osoba. Tym samym, spowiednik miałby po prostu pójść za decyzją sumienia penitenta.

„Okazuje się, że wierni sami decydują o tym, czy otrzymać rozgrzeszenie, a kapłan musi jedynie zaakceptować tę decyzję! Jeśli zastosujemy ten wniosek do wszystkich grzechów, sakrament pojednania straci swoje katolickie znaczenie” – podkreślił.

„Spowiedź nie jest już pokorną prośbą o przebaczenie tego, kto staje przed miłosiernym sędzią, kapłanem, który otrzymuje władzę od samego Chrystusa, ale jest rozgrzeszeniem po dokonaniu przeglądu własnego życia” – zaznaczył kardynał. Dodał też, że „nie odbiega to od protestanckiego poglądu na sakrament, potępionego przez Sobór Trydencki”.

Na zakończenie listu, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary napisał, że zachęta kard. Fernándeza, by poszczególne diecezje opracowały własne wytyczne w kwestii Komunii św. dla rozwodników, jest zagrożeniem dla jedności Kościoła.

„Jeśli wierny katolik może przyjąć Komunię św. w jednej diecezji, może ją przyjąć we wszystkich diecezjach, które są w komunii z Kościołem powszechnym. Jest to jedność Kościoła, która opiera się i wyraża w Eucharystii. Dlatego fakt, że dana osoba może przyjmować Komunię św. w jednym Kościele lokalnym, a nie może jej przyjmować w innym, jest dokładną definicją schizmy” – zwrócił uwagę kard. Müller.

„To nie do pomyślenia, że „Odpowiedź” Dykasterii Nauki Wiary chciałaby promować coś takiego, ale takie byłyby prawdopodobne skutki przyjęcia jej nauczania” – zaznaczył kardynał.

Pełny tekst listu dostępny jest TUTAJ.

W lipcu br. kard. Dominik Duka, emerytowany arcybiskup Pragi i były przewodniczący Konferencji Episkopatu Czech, wystosował do Dykasterii Nauki Wiary zapytanie odnośnie kwestii udzielania Komunii św. rozwodnikom w nowych związkach. Zdaniem komentatorów, miało to związek z decyzją biskupa Pilzna, który wcześniej ogłosił, że w jego diecezji rozwodnicy w powtórnych związkach mogą dostąpić „trwałego aktu miłosierdzia” i wrócić do przyjmowania sakramentów, nawet jeżeli żyją „jak mąż z żoną”. Był to pierwszy taki przypadek w Czechach.

Odpowiedzi kardynałowi udzielił nowy prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kard. Victor Manuel Fernández. Powołując się na adhortację apostolską Amoris laetitia napisał, że pojedyncza diecezja może wydać wytyczne, które będą stanowić wsparcie dla kapłanów oraz osób w powtórnych związkach, zgodnie z nauczaniem Franciszka.

Kard. Duka zapytał m.in. o związek pomiędzy adhortacją a nauczaniem Kościoła. Kard. Fernández powtórzył za Ojcem Świętym, że „Amoris laetitia jest rezultatem pracy i modlitwy całego Kościoła, refleksji dwóch synodów i samego papieża” i że „opiera się na magisterium poprzednich papieży”.

„Franciszek podtrzymał propozycję pełnej wstrzemięźliwości rozwodników w powtórnych związkach, ale dodał, że może być to dla nich w praktyce trudne, dlatego pozwolił w pewnych okolicznościach, po stosownym procesie rozróżniania, dopuszczenie do sakramentu pojednania, nawet jeżeli nie są wierni wstrzemięźliwości zaproponowanej przez Kościół” – zaznaczył.

Na pytanie czeskiego hierarchy o ewentualność instytucjonalizacji takiego rozwiązania, prefekt wskazał, że Amoris laetitia „otwiera możliwość przystępowania do sakramentów pojednania i Eucharystii”, ale każdorazowo chodzi o proces rozróżniania, który nie zawsze musi kończyć się taką samą decyzją. „Następnie stwierdził, że to każdy kapłan ponosi osobistą odpowiedzialność za towarzyszenie osobom w procesie rozróżniania; ostatecznie jednak decyzja należy wyłącznie do danej jednostki, która musi w swoim sumieniu rozpoznać sprawę przed Bogiem. Decyzja ma zapaść w świetle nauki Kościoła i przy towarzyszeniu kapłana, ale może być to również decyzja o przyjmowaniu sakramentów”.

Przypomnijmy, że w 2021 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała dokument przypominający, że zgodnie z nauczaniem Kościoła nie wolno błogosławić par jednopłciowych, bo nie wolno w imieniu Boga błogosławić tego, co obiektywnie grzeszne. Niemieccy duchowni dawali jednak niejednokrotnie do zrozumienia, że przyjmują takie stanowisko do wiadomości, ale nie zamierzają się nim specjalnie przejmować.

