Kaczyński: Jesteśmy otwarci na udział Izraela w reparacjach od Niemiec

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował w poniedziałek, że jeśli Izrael chce partycypować w reparacjach od Niemiec, to rządząca partia jest na to otwarta.

Jak podawaliśmy, w czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według Jarosława Kaczyńskiego suma polskich strat to ponad 6 bilionów 200 miliardów zł. Prezes PiS zapowiedział zwrócenie się do Niemiec o podjęcie rokowań ws. reparacji.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że jeśli Izrael chce partycypować w reparacjach od Niemiec, to rządząca partia jest na to otwarta: Bardzo poważna część tej grupy, to obywatele polscy narodowości żydowskiej albo Polacy pochodzenia żydowskiego. Nie mogliśmy – i to jest zupełnie oczywiste – przyjąć w tych rachunkach reguły etnicznej, byłby to element działań o charakterze rasistowskim i dlatego odrzuciliśmy to zdecydowanie.

Jeżeli by państwo Izrael było zainteresowane jakimś udziałem w tym przedsięwzięciu, udziałem oczywiście z odpowiednimi skutkami finansowymi w dalszym etapie, to my jesteśmy na tego rodzaju działania, tego rodzaju rozmowy – bo najpierw trzeba o tym rozmawiać – otwarci – dodał Jarosław Kaczyśnki.

Premier Mateusz Morawiecki dodał, że „przez II wojnę światową Polska straciła szansę na rozwój. Jest to odczuwalne do dziś, bo straciliśmy elity, wybitnych inżynierów, czy naukowców. A cała polska gospodarka nie mogła się normalnie rozwijać” – przekonywał.

Przypomniał, że państwo niemieckie dokonywało grabieży w sposób systemowy i systematyczny. „Ale warto się również zastanowić nad tym, jak powinny wyglądać relacje polsko-niemieckie. Myślę, że ten raport jest szansą dla Niemiec. Wierzę, że ukaże on zbrodnie Niemców w liczbach, ale pamiętać trzeba, że za każdą tragedią jest osobisty dramat. Wierzę w przyszłość, która będzie dobra i idąc w nią weźmiemy ze sobą dusze wszystkich pomordowanych” – zakończył.

Przypomnijmy, że ministerstwo spraw zagranicznych Niemiec uważa, że sprawa niemieckich reparacji dla Polski za II wojnę światową została zamknięta. „Stanowisko niemieckiego rządu nie uległo zmianie, sprawa reparacji została zakończona” – poinformował agencję Reutera w e-mailu rzecznik niemieckiego MSZ.

Niemiecka dyplomacja stoi na stanowisku, że Polska zrzekła się reparacji w 1953 roku i kilkakrotnie to potwierdzała. „Polska już dawno, bo w 1953 roku zrzekła się dalszych reparacji i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie. To fundamentalna podstawa dzisiejszego porządku europejskiego” – napisał rzecznik zapewniając przy tym, że Niemcy „ponoszą odpowiedzialność polityczną i moralną za II wojnę światową”.

Kresy.pl/PCh24