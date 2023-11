“Jeszcze dzisiaj”. Minister zapowiedziała skargę do TSUE przeciw Niemcom

Rząd jeszcze dzisiaj skieruje do TSUE skargę przeciw Niemcom – oświadczyła w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Chodzi o składowanie nielegalnych odpadów na terenie Polski.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała o sprawie w poniedziałek na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter). “Wspólnie z Szymonem Szynkowskim vel Sękiem przygotowaliśmy kompletną skargę do TSUE na Niemcy w temacie odpadów. To prawie tysiąc stron dokumentów i twardych dowodów. Jeszcze dzisiaj skarga będzie wysłana do Trybunału” – napisała.

W lipcu br. Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. Był to pierwszy krok do postępowania przez Trybunałem Sprawiedliwości UE.

W sierpniu br. Komisja Europejska wezwała Niemcy do złożenia wyjaśnień. Niemiecki rząd federalny uznał jednak, że zabranie śmieci należy do kompetencji landów, a te nie podjęły w tym kierunku żadnych działań.

Chodzi o 35 tys. ton odpadów na siedmiu składowiskach. Anna Moskwa informowała wcześniej, że Polska wielokrotnie interweniowała u zachodniego sąsiada na poziomie landowym, federalnym, “nawołując do zabrania tych niemieckich śmieci, które nielegalnie zalegają na polskiej ziemi”. “Zostaliśmy pozostawieni bez wyboru. Używamy takiej ścieżki, jakiej może użyć każde prawo europejskie, korzystamy ze skargi do KE, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości” – podkreślała.

dorzeczy.pl / Kresy.pl