Polskie programy regionalne otrzymały akceptację z Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdziła 16 programów regionalnych dla Polski – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak poinformowało MFiPR, Komisja Europejska zatwierdziła 16 programów regionalnych dla Polski. To oznacza, że wszystkie programy regionalne otrzymały już akceptację ze strony Komisji Europejskiej. 7 grudnia – jako ostatnie – przyjęte zostały programy dla województwa: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.

„To bardzo dobra wiadomość dla naszego kraju. Komisja Europejska zatwierdziła już wszystkie 16 programów regionalnych o łącznej wartości ok. 33,5 mld euro, które w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będą wdrażane w poszczególnych województwach. Dzięki temu już niedługo będziemy mogli ogłaszać pierwsze konkursy dla beneficjentów. Realizowane przez nich liczne projekty przyczynią się do zrównoważonego, społeczno-gospodarczego rozwoju całej Polski, do stworzenia nowych miejsc pracy, do zastosowania w praktyce wielu, nierzadko innowacyjnych rozwiązań” – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska przyjęła poniższe programy regionalne:

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld euro

Wcześniej zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską dotyczące pozostałych programów regionalnych:

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro

