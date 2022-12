Skazany za nielegalny handel bronią na wielką skalę Wiktor But dołączył do Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR).

Przewodniczący LDPR Leonid Słucki wręczył w poniedziałek Butowi partyjną legitymację. „Chcę podziękować Wiktorowi Anatoliewiczowi [Butowi] za jego decyzję i przyjąć go w szeregi najlepszej partii politycznej w dzisiejszej Rosji – w szeregi partii LDPR” – powiedział Słucki podczas uroczystego zebrania z okazji 33-lecia stronnictwa założonego przez zmarłego niedawno Władimira Żyrinowskiego.

But zdążył już udzielić wywiadu telewizji RT. Wyraził w nim poparcie dla inwazji Rosji na Ukrainę. Stwierdził, że gdyby miał wyszkolenie zgłosiłby się na nią na ochotnika.

„Zachód uważa, że ​​nie dobili nas w 1990 roku, kiedy Związek Radziecki zaczął się rozpadać. A fakt, że teraz próbujemy… żyć… i nie polegać na nikim, być naprawdę niezależnym państwem… to oczywiście dla nich tak szokująca wiadomość” – ocenił nowy polityk.

But poczynił jednak bardziej ogólną uwagę o charakterze cywilizacyjnym – „To, co dzieje się na Zachodzie, to po prostu samobójstwo cywilizacji. Jeśli temu samobójstwu nie uda się zapobiec, przynajmniej na terytorium świata niezachodniego, a nie świata kontrolowanego przez Anglosasów, to cała planeta popełni samobójstwo. Zobaczysz. I to idzie chyba we wszystkich kierunkach, to są narkotyki, to jest… LGBT” – zacytowała „Komsomolska Prawda”.

Były handlarz bronią odrzucił stanowczo zarzuty Amerykanów, którzy twierdzili, że przemycił do Afganistanu 200 czołgów T-90 dla talibów. Narzekał również na więzienną kuchnię. Twierdził natomiast, że dostawał wiele listów od ludzi z całej Rosji.

But, były obywatel radziecki i tłumacz Armii Radzieckiej z doświadczeniem z Afryki, oskarżany był latami o nielegalny handel uzbrojeniem na masową skalę. But miał nabywać poradziecką broń na Ukrainie, w Mołdawii i Bułgarii, by sprzedawać ją w Angoli, Sierra Leone, Liberii, Demokratycznej Republice Konga i Afganistanie. Co ciekawe spółki Buta prowadzące legalny handel otrzymały kontrakt od władz USA na dostawy do okupowanego przez Amerykanów Iraku.

W 2012 r. But został w USA skazany na 25 lat więzienia za usiłowanie nielegalnego handlu bronią, który mógł w dodatku przyczynić się do śmierci obywateli USA. Rosja uznała wówczas wyrok za „bezpodstawny i stronniczy”.

Amerykanie próbowali wymienić Buta jeszcze na gwiazdę kobiecej koszykówki Brittney Griner byłego żołnierza Korpusu Piechoty Morskiej USA Paula Whelana aresztowanego w Rosji w 2018 r., który w 2020 r. otrzymał tam wyrok 16 lat więzienia za szpiegostwo. Ostatecznie Waszyngton zgodził się na wymianę Buta jedynie za Griner, do czego doszło w zeszłym tygodniu.

