Putin wyznaczył pełniącego obowiązki gubernatora Kraju Chabarowskiego

Aresztowanie gubernatora Kraju Chabarowskiego Siergieja Furgala wywołało masowe protesty w stolicy regionu. We wtorek do Chabarowska przybył wyznaczony przez Moskwę tymczasowy następca aresztowanego.

W poniedziałek prezydent Władimir Putin wyznaczył pełniącym obowiązki gubernatora Kraju Chabarowskiego Michaiła Diegtiariewa, deputowanego Dumy Państwowej z ramienia Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR), do której należy także aresztowany gubernator Siergiej Furgał. Jak podała agencja informacyjna RIA Nowosti, we wtorek, około godz. 5 czasu moskiewskiego Diegtiariew przyleciał do Chabarowska.

39-letni Diegtiariew jest absolwentem Uniwersytetu Aerokosmicznego im. Korolewa w Samarze. Odbył też studia podyplomowe w Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a także w Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy prezydencie FR. Karierę polityczną rozpoczął w Samarze gdzie w 2004 został radnym miejskim. W 2006 r. został szefem regionalnych struktur LDPR, a rok później deputowanym rady obwodu samarskiego. W 2011 r. został wybrany z ramienia tej partii do Dumy Państwowej w które zasiada do dziś. Pełni w niej funkcję przewodniczącego Komitetu Kultury Turystyki Sportu i Spraw Młodzieży. Dwukrotnie startował też w wyborach mera Moskwy. W 2013 r. otrzymał poparcie 2,86 proc. głosujących, a w 2018 – 6,72 proc.

„Jesteśmy wdzięczni prezydentowi za wyznaczenie deputowanego z ramienia LDPR pełniącym obowiązki gubernatora Kraju Chabarowskiego. Liczyliśmy, że utrzymamy dla siebie trzy regiony. Tym bardziej prosili o to sami chabarowszczanie, żeby nowym szefem regionu był nie moskwianin, nie człowiek z „Jednej Rosji”, a przedstawiciel LDPR” – skomentował przewodniczący partii Władimir Żyrinowski – „Radziłbym Michaiłowi Władimirowiczowi [Diegtiariewowi], aby się nie spieszył, nikogo nie wywalał, był przyjacielski. Wyjść i porozmawiać bezpośrednio z ludźmi. Obywatele powinni czuć, że nie siedzi w swoim biurze, ale jest z nimi w bezpośredniej komunikacji. Wszystko co było dobre za Furgala powinno zostać zachowane za Diegtiariewa”.

Przewodniczący LDPR zapewnił przy tym – „nie porzucamy Siergieja Furgala, będziemy nadal dążyć do tego aby oskarżenia wobec niego zostały anulowane, a sprawa zamknięta z powodu niewystarczających dowodów”.

Siergiej Furgal jest podejrzany o zlecenie zabójstwa dwóch dawnych rywali biznesowych, a także o próbę zamachu na przedsiębiorcę w obwodu amurskiego. W 2004 roku przedsiębiorca Jewgienij Zorja został zastrzelony na ulicy w Chabarowsku. W 2005 roku zastrzelono innego biznesmena Olega Bułatowa. Jako członek LDPR został gubernatorem Chabarowska we wrześniu 2018 roku, pokonując w wyborach ówczesnego p.o. gubernatora Wiaczesława Szporta z proputinowskiej partii Jedna Rosja. W 2019 r. LDPR zdobyła w wyborach zdecydowaną większość mandatów w parlamencie regionalnym.

Aresztowanie i natychmiastowe przewiezienie Furgala do Moskwy wywołało mobilizację mieszkańców Chabarowska, którzy tysiącami domagają się na ulicach przewiezienia gubernatora do ich miasta. To największe protesty społeczne w dalekowschodnim mieście od 30 lat.

ria.ru/kresy.pl