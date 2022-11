Janusz Waluś raniony nożem w więzieniu. „Jego stan jest stabilny”

Janusz Waluś, który w czwartek miał opuścić więzienie w RPA, został ranny wyniku ataku nożownika. Napastnikiem miał być jego współwięzień, który chciał wbić mu nóż w serce.

Zgodnie z ubiegłotygodniową decyzją Trybunału Konstytucyjnego RPA, Janusz Waluś miał zostać uwolniony z więzienia w ciągu 10 dni. Na wolność miał wyjść w czwartek, jednak we wtorek poinformowano, że został ranny w wyniku ataku z użyciem noża.

Południowoafrykańska służba więzienna potwierdziła w komunikacie, że doszło do „niefortunnego incydentu z użyciem noża, z udziałem osadzonego Janusza Walusia”.

„Szczegółowy raport ma zostać przedstawiony w późniejszym etapie, jednak na ten moment można stwierdzić, że stan osadzonego Walusia jest stabilny, a lekarze udzielają mu niezbędnej opieki medycznej” – czytamy w komunikacie.

„Podejrzewa się, że Waluś został pchnięty nożem przez innego osadzonego z tego samego bloku więziennego” – dodano. Zapowiedziano zbadanie sprawy.

Correctional Services have just confirmed that Walus has been stabbed. https://t.co/pg5d7GUSqf pic.twitter.com/l84gcWtg0q

