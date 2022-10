Według prezydenta RPA Cyrila Ramaphosa, Arabia Saudyjska wyraziła zainteresowanie dołączeniem do grupy BRICS – przekazały we wtorek rosyjskie media.

„Książę Koronny wyraził pragnienie Arabii Saudyjskiej, by stać się częścią BRICS”, lokalna stacja radiowa ABC zacytowała prezydenta, który powiedział we wtorek: „Nie są jedynym krajem”.

Ramaphosa przypomniał, że RPA będzie przewodniczyć BRICS w 2023 roku. „Powiedzieliśmy, że BRICS ma szczyt w przyszłym roku pod przewodnictwem RPA i sprawa będzie rozważana” – zauważył. „Wiele krajów podchodzi do członków BRICS, a my udzielamy im tej samej odpowiedzi, że zostanie to omówione przez partnerów BRICS, a następnie zostanie podjęta decyzja” – wyjaśnił prezydent.

Wizyta państwowa Ramaphosy w Arabii Saudyjskiej zakończyła się 16 października. W rezultacie oba rządy podpisały pakiet porozumień i memorandów dotyczących wspólnych projektów o łącznej wartości 15 miliardów dolarów.

Republika Południowej Afryki dołączyła do BRICS w lutym 2011 roku.

Przypomnijmy rząd Argentyny poinformował w lipcu, że otrzymał formalne poparcie Chin dla wniosku tego kraju o dołączenie do grupy BRICS obejmującej Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA.

Minister spraw zagranicznych Argentyny, Santiago Cafiero, spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi na spotkaniu w Indonezji, gdzie wsparcie to zostało sformalizowane, podało ministerstwo w oświadczeniu. Argentyna jest głównym eksporterem soi, pszenicy i kukurydzy.

„Wang Yi formalnie potwierdził poparcie swojego kraju dla członkostwa Argentyny w grupie BRICS, zgodnie z ustaleniami między przywódcami grupy”, powiedział minister spraw zagranicznych Argentyny.

Dodał, że jeśli Argentyna przyłączy się do grupy, „wzmocni i poszerzy swój głos w obronie interesów krajów rozwijających się”.

Prezydent Argentyny Alberto Fernandez już wcześniej zapowiedział, że jego kraj, chce dołączyć do grupy BRICS. Proces ten wymagał wsparcia jego członków.

Przypomnijmy, że również Iran wyraził wolę przystąpienia do formatu współpracy Chin, Rosji, Indii, Brazylii i Republiki Południowej Afryki. Teheran wystosował oficjalny wniosek o dołączenie do BRICS. Jak powiedział rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przystąpienie do tego formatu współpracy „przyniosłoby wartość dodaną dla obu stron”.

Kresy.pl/Tass