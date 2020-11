Izrael przeprowadził naloty na terytorium Syrii [+VIDEO]

Izraelskie Siły Obronne opublikowały w środę wieczorem materiał filmowy przedstawiający nagranie nalotów na irańskie i syryjskie obiekty wojskowe w południowej Syrii – poinformował Times of Israel.

Nagranie pokazało ataki na trzy z ośmiu celów zlikwidowanych przez izraelskie wojsko we wczesnych godzinach porannych w środę. Wojsko nie określiło lokalizacji tych trzech miejsc, ale wydawało się, że były to pozycje wojskowe po syryjskiej stronie Wzgórz Golan.

Na materiale filmowym nadlatujące izraelskie pociski uderzają w cele, powodując duże eksplozje.

Wojsko powiedziało, że podczas przeprowadzonych nalotów zbombardowało „magazyny, stanowiska dowodzenia i kompleksy wojskowe, a także baterie pocisków ziemia-powietrze”.

OPERATIONAL FOOTAGE: The moment our fighter jets struck military targets belonging to the Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces in Syria last night hours after we exposed an Iranian-led Syrian attack.

Let this be a warning: If you attack Israel, we will defend ourselves. pic.twitter.com/nLIwfyMZlG

— Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020