Irlandzcy rolnicy dołączyli do ogólnoeuropejskich protestów. Sprzeciwiają się polityce klimatycznej UE

Irlandzcy rolnicy dołączyli w czwartek wieczorem do protestów, które odbywają się w ostatnim czasie w wielu państwach UE. Sprzeciwiają się unijnej polityce klimatycznej.

W czwartek wieczorem Irlandzkie Stowarzyszenie Farmerów (IFA) przeprowadziło co najmniej 29 lokalnych protestów, czyli przynajmniej jeden w każdym z hrabstw. Farmerzy przyjechali kolumnami traktorów do niektórych miast.

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne materiały przedstawiające protesty w Irlandii.

Farmers are demonstrating across Ireland this evening in solidarity with European farmers.

Germany 🇩🇪

Netherlands 🇳🇱

Italy 🇮🇹

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Ireland 🇮🇪

Poland 🇵🇱

France 🇫🇷

Romania 🇷🇴

Lithuania 🇱🇹

Belgium 🇧🇪

Greece 🇬🇷

Farmers across Europe are protesting in huge numbers. They have had enough of being ignored and undermined by governments.#NoFarmersNoFood pic.twitter.com/USXsxnQtty

— James Melville 🚜 (@JamesMelville) February 3, 2024