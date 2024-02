Węgierscy rolnicy będą protestować przeciwko importowi zboża z Ukrainy

W następny piątek węgierscy rolnicy będą protestować na granicy w Záhony przeciwko działaniom Komisji Europejskiej, która chce zezwolić na bezcłowy import ukraińskich produktów rolnych przez kolejny rok.

Jak informowaliśmy, Komisja Europejska chce przedłużenia umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą do czerwca 2025 r. W dokumencie uwzględniono pewne ograniczenia dla importu drobiu, jaj i cukru. Wyjątki nie będą jednak dotyczyć ukraińskiego zboża. Decyzja KE musi jeszcze zostać poparta przez Radę i Parlament Europejski.

„Węgierscy rolnicy stoją po stronie węgierskiego rządu, który chroni także nasze interesy przed Brukselą” – przekazała Węgierska Federacja Kół i Spółdzielni Rolniczych (Magosz).

Według ministra rolnictwa Węgier Istvána Nagya Bruksela planuje przedłużenie środka do czerwca 2025 r., nie proponując żadnego rozwiązania problemów ukraińskiego importu zbóż.

„Jest oczywiste, że w obecnej sytuacji węgierscy rolnicy mogą w dalszym ciągu polegać wyłącznie na rządzie, dlatego Węgry utrzymają krajowy zakaz importu produktów z Ukrainy do czasu znalezienia zrównoważnego rozwiązania międzynarodowego” – napisał na swojej stronie na Facebooku.

Jak informowaliśmy, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” podjął uchwałę o ogłoszeniu strajku generalnego rolników na terenie całego kraju, który rozpocznie się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach z dniem 9 lutego o godzinie 10.00.

“Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawia nam innego wyboru jak ogłosić strajk generalny. Nie ma zgody na wdrażanie ‘Europejskiego Zielonego Ładu’, unijnej strategii ‘od pola do stołu’ i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie. Rząd Polski, musi mieć jasny plan dla produkcji rolnej, opłacalności produkcji, odbudowy polskiego przetwórstwa i polskiego handlu. O to będziemy walczyć aż do skutku. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zdrowa polska żywność, którą produkuje polski rolnik to podstawa do wyżywienia i zdrowia obywateli RP. Prezydium NSZZ RI ‘Solidarność’ apeluje o SOLIDARNOŚĆ całej społeczności rolniczej” – czytamy.

Kresy.pl / telex.hu