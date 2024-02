Tusk: Nie wykluczam wprowadzenia zakazu na import produktów rolnych z Rosji

Politycy Ruchu Narodowego alarmują, że we wtorek doszło do ataku skrajnie lewicowych bojówek na uczestników protestu rolników. "Stop przemocy politycznej" - podkreślają, domagając się delegalizacji Antify.

Politycy Ruchu Narodowego poinformowali o sprawie podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie. "Wczoraj na ulicy Warszawy doszło do czegoś, z czym w Warszawie do tej pory raczej się nie spotykaliśmy - z eksplozją lewicowej przemocy politycznej. Na ulicach warszawskiego Śródmieścia doszło do ataku lewicowej organizacji Antifa na przedstawicieli Ruchu Narodowego działającego w ramach Konfederacji, czyli działaczy, kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych" - oświadczył poseł Michał Wawer.

Podkreślił, że to atak na przedstawicieli jednej z sejmowych partii politycznych. "To są obrazki, które do tej pory kojarzyły nam się raczej z opowieściami z 20-lecia międzywojennego, albo z opowieściami o krajach (...) o niższym poziomie debaty publicznej niż Polska" - dodał.