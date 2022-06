Tusk nadal pierwszym na opozycji

Zgodnie z najnowszym sondażem Donald Tusk nadal najczęściej uważany jest za wpływowego polityka opozycji.

Pracownia United Surveys zapytała Polaków, kto obecnie „należy do najbardziej wpływowych polityków opozycji”. Jak podał portal Rmf24.pl za takiego najwięcej respondentów ustawiła w takiej roli byłego premiera i obecnego lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Do grupy wpływowych polityków opozycji włączało go 57,9 proc. respondentów.

W przypadku prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za przynależącego do grupy wpływowych polityków opozycji uznało go 40,9 proc. pytanych. Na trzecim miejscu pod tym względem znalazł się lider innej partii liberalnej Szymon Hołownia, którego za wpływowego uznało już tylko 18,6 proc. badanych.

W przypadku przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza, za wpływowego uważało go 8,2 proc. Radosław Sikorski uzyskał 7,6 proc. takich wskazań. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki – 6,6 proc. Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty – 6,3 proc. Robert Biedroń – 3,4 proc. Borys Budka – 2,3 proc. Grzegorz Schetyna – 2,2 proc. Krzysztof Bosak – 1,5 proc. Adrian Zandberg – 0,8 proc. Grzegorz Braun – 0,4 proc. Izabela Leszczyna – 0,3 proc. Małgorzata Kidawa-Błońska – 0,2 proc.

Ciekawe wyniki uzyskano wśród samego elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Dla głosujących na tę formację Tusk jest wśród „najbardziej wpływowych polityków opozycji”, co zaznaczyło 79 proc. z nich. Większa część w tej grupie respondentów – 57 proc. uważała z takiego także Hołownię. Co ciekawe, wśród elektoratu KO wyprzedził on znanego polityka tej formacji Trzaskowskiego, którego wśród wpływowych umieściło już tylko 45 proc. pytanych. W przypadku Kosiniaka-Kamysza odsetek ten wyniósł 28 proc., a w przypadku Czarzastego 12 proc.

Sondaż został przeprowadzony na grupie 1000 respondentów, w dniach 17-19 czerwca, metodą CAWI (Computer Aided Web Interview).

Czytaj także: Tusk zapowiada legalizację aborcji do 12 tygodnia ciąży i związków partnerskich

rmf24.pl/kresy.pl