Protest rolników i starcia z policją w Brukseli. Ciągniki taranują policyjne blokady

Kolumna traktorów wjechała w poniedziałek wczesnym rankiem do dzielnicy UE w Brukseli. Rolnicy zaczęli palić opony. Doszło do starć protestujących z policją. Ciągniki taranowały policyjne blokady.

Protesty rolników trwają ok kilku tygodni w wielu krajach UE. W poniedziałek w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów państw UE ds. rolnictwa. Protestujący wjechali ciągnikami rolniczymi do unijnej dzielnicy miasta. Rolnicy starli się z policją, która użyła armatek wodnych.

Hundreds of Belgian farmers descended on Brussels, where EU agriculture ministers will meet today.

In chaotic scenes, police met the rowdy crowd with water cannons, as protesters set fire to tires, dumped manure on the street and defied barricades.

