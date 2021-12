Morawiecki negocjuje z KE obniżkę VAT na paliwo i żywność

Premier Mateusz Morawiecki deklaruje zamiar obniżenia VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc., a na żywność z 5 procent do zera. Wymaga to jednak zgody Komisji Europejskiej. Szef rządu zaznacza, że negocjuje z KE w tej sprawie.

W środę podczas konferencji prasowej w Brukseli premier Mateusz Morawiecki mówił o rozmowach, jakie prowadzi z unijnymi komisarzami w sprawie obniżki podatków. Rozmawiał o tym m.in. z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen.

– Tutaj w Brukseli podjąłem dodatkowe wysiłki, aby przekonać Komisję Europejską, że czas jest szczególny – relacjonował swoje rozmowy polski premier. Wyjaśniał, że sytuacja na rynku energii to efekt działań Rosji, a także unijnej polityki klimatycznej.

– (…) te manipulacje gazowe, ponieważ bardzo wysokie ceny, które są wynikiem polityki klimatycznej UE, ceny energii elektrycznej, ceny różnych nośników elektrycznych powodują, że zwykli Polacy, zwykłe polskie rodziny niestety na tym cierpią – powiedział Morawiecki.

– Dlatego skłaniam Komisję Europejską i rozmawiam tutaj, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23 proc. na 8 proc. To się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw – zapewnił szef polskiego rządu. Jego zdaniem, efekty pierwszej obniżki będą widoczne za kilka i kilkanaście dni. Podkreślił jednak, że Polska w innych obszarach jest ograniczona poprzez unijne przepisy.

– Ale rozmawiałem z przewodniczącą Ursulą von der Leyen na ten temat i rozmawiałem z komisarzem odpowiedzialnym za gospodarkę Paolo Gentilonim, czy jednak UE nie dało się przekonać, co do tego, że trzeba teraz to zrobić – powiedział szef rządu. Zaznaczył, że „trzeba umożliwić obniżkę VAT-u na paliwa”, a wówczas „Polska natychmiast wtedy obniży VAT na paliwa na pierwsze półrocze” 2022 roku.

Premier Morawiecki dodał, że rozmawiał z Gentilonim i von der Leyen o obniżce VAT na żywność do zera. Obecnie to 5 procent. Przyznał, że jest w tej kwestii „ostrożnym optymistą”. Liczy na to, że jego rząd będzie mógł „zaproponować znaczącą obniżkę podatków (…), jakiej nie było, żeby przydusić inflację (…) i ulżyć obywatelom Polski”.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada br. Komisja Europejska poinformowała, że wbrew twierdzeniom premiera Mateusza Morawieckiego, nie odmówiła wprowadzenia w Polsce zerowej stawki VAT na żywność, bo polski rząd o to nie prosił. Wówczas KE dodała, że zgodnie z unijnym prawem i tak byłoby to niemożliwe.

Jak pisaliśmy, we wtorek rząd wysłał pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie VAT na paliwa. Premier zadeklarował przy tym, że niezależnie od tego rząd proponuje obniżenie VAT na gaz z 23 do 8 proc. na okres pierwszych trzech miesięcy przyszłego roku. „To duży koszt dla budżetu, ale korzyść dla obywateli” – powiedział Morawiecki.

