Premier ogłosił zmiany w kwestii VAT-u na gaz, energię elektryczną i ciepło

Rząd wysyła kolejne pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie VAT na paliwa – przekazał we wtorek premier Mateusz Morawiecki. „Obniżamy akcyzę i VAT nie po to, aby duże firmy paliwowe, energetyczne skorzystały na tym przez wyższą marżę, ale żeby trafiło to do kieszeni Polaków” – podkreślił Morawiecki.

Już dzisiaj wysyłamy kolejne pismo do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie podatku VAT na paliwa – przekazał w czasie wtorkowej konferencji prasowej premier, cytowany przez PAP. „Ale niezależnie od tego proponujemy następujące rozwiązania: obniżamy VAT na gaz z 23 do 8 proc. na okres pierwszych trzech miesięcy przyszłego roku. To duży koszt dla budżetu, ale korzyść dla obywateli” – zadeklarował szef rządu.

„Jednocześnie całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy VAT z 23 na 5 proc. na energię elektryczną, także za ten okres. Maksymalnie obniżamy akcyzę za paliwa i podatek od sprzedaży detalicznej i to na okres od 20 grudnia do 31 maja” – poinformował Morawiecki.

„Obniżamy VAT na ciepło systemowe, żeby czynsz był po prostu niższy. Państwo obniża ten czynsz, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów będzie pilnował, aby te marże nie były przerzucane na obywateli” – dodał. „Robimy wszystko, co się tylko da, co w naszej mocy, aby złagodzić ten ból inflacji, żeby zmniejszyć te koszty dla polskich rodzin” – podkreślił.

PAP przypomina, że niedawno Sejm znowelizował ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja przewiduje m.in. obniżki do minimum, na które pozwalają regulacje unijne, stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 do 31 grudnia br. oraz od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

W uzasadnieniu ustawy wskazano, że po obniżce grudniowej olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT – o 10 gr), a od 1 stycznia do 31 maja – o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Benzyna w grudniu może być tańsza o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia – o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze).

„Wprowadzamy tę tarczę antyinflacyjną właśnie dlatego, że choć inflacja dotyka wszystkich, to też dotyka nie wszystkich w jednakowy sposób, w jednakowym stopniu” – zadeklarował premier. Zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna będzie rozwijana wraz z kolejnymi potrzebami.

Tarcza antyinflacyjna zakłada obniżkę cen paliw silnikowych — akcyzę na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżkę cen gazu (styczeń—marzec) — niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń—marzec) — niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek „tarczowy” (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu w gospodarstwie domowym).

Przypomnijmy, że wiceminister finansów Piotr Patkowski ogłosił na początku grudnia br., że rząd złożył do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na obniżenie VAT na żywość do 0 proc. „Jeśli Komisja się przychyli, to wprowadzimy zerowy VAT na żywność” – zapowiedział.

W listopadzie inflacja okazała się wyższa od prognozowanej – wzrosła do 7,7 proc. z 6,8 proc. w październiku. Oznacza to, że inflacja jest najwyższa od końca 2020 roku, gdy wynosiła 8,5 proc.

pap / forsal.pl / onet.pl / Kresy.pl