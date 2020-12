Kaczyński: zaproponujemy koncepcję UE jako konfederacji europejskiej

W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Rzeczpospolita” prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział zaproponowanie przez jego partię i grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów projektu nowego kształtu Unii Europejskiej.

W wywiadzie, który w całości ukazał się w poniedziałkowym wydaniu gazety Jarosław Kaczyński został zapytany m.in. o rezultaty ostatniego szczytu UE, podczas którego doszło do przyjęcia unijnego budżetu powiązanego z mechanizmem „pieniądze za praworządność”, a Polska i Węgry otrzymały zapewnienie, że mechanizm ten będzie obiektywny i wejdzie w życie dopiero po jego ocenie przez TSUE. Kaczyński ocenił rezultaty szczytu jako „zadowalające”, ale zastrzegł, że była to „bitwa” o znaczeniu „operacyjnym”.

„Rzeczywiście, docierają do nas różnego rodzaju wiadomości, które ogólnie można określić tak: spierające się instytucje UE, w tym wypadku chodzi o europarlament, próbują zmiany tego, co zostało ustalone. Cała reszta zależy od Komisji Europejskiej. Tu są pewne niepokojące symptomy” – mówił.

Prezes PiS zapewniał, że Polska nie ustąpi tym, „którzy chcieliby pozbawić nas suwerenności w sferze zastrzeżonej do kompetencji krajowej” i zapowiadał w takim przypadku użycie „broni, którą mamy”. Przekonywał, że obóz rządzący nie zmieni swojej polityki pod groźbą odebrania środków.

Zdaniem wicepremiera pandemia została wykorzystana jako pretekst do zacieśnienia integracji UE. „Wykorzystano taką okazję – my walczymy teraz o to, by ta koncepcja integracji nie została zrealizowana”- mówił. Zapowiedział zaproponowanie przez PiS oraz grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów własnego projektu „kształtu konstrukcji europejskiej” zawierającego „ideę konfederacji europejskiej, zintegrowanej Europy, która będzie realnym supermocarstwem, ale która będzie zostawiała dużo więcej swobody państwom narodowym”. Zaznaczał, że zdaje sobie sprawę, iż obecnie „jest to trochę jak rzucanie grochem o ścianę”, ale liczy na to, że z czasem idea zyska znaczenie. Nie wykluczał, że pomysł ten przekształci się w projekt nowego traktatu o UE.

„Będziemy to podtrzymywać w różnych wymiarach. Zarówno w wymiarze prezentowania tej koncepcji całej Europie, ale też w wymiarze węższym, odnoszącym się do V4 i Międzymorza” – zapowiadał Jarosław Kaczyński.

Kresy.pl / interia.pl