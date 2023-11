Iran finalizuje transakcję zakupu rosyjskich myśliwców

Iran sfinalizował ustalenia dotyczące dostawy rosyjskich myśliwców Su-35 i helikopterów, powiedział we wtorek irańskiej agencji prasowej Tasnim wiceminister obrony Iranu.

Siły powietrzne Iranu mają zaledwie kilkadziesiąt samolotów uderzeniowych, w tym rosyjskie odrzutowce, a także starzejące się modele amerykańskie zakupione przed rewolucją islamską w 1979 roku.

„Plany dotyczące myśliwców Su-35, helikopterów szturmowych Mi-28 i odrzutowców szkolno-treningowych Jak-130 zostały sfinalizowane, aby dołączyły do jednostek bojowych armii irańskiej” – powiedział wiceminister obrony Iranu Mehdi Farahi.

W raporcie Tasnim nie znalazło się żadne rosyjskie potwierdzenie transakcji.

Już wcześniej informowaliśmy, przedstawicielstwo Iranu przy ONZ zapowiedziało zakup rosyjskich myśliwców Su-35. „Myśliwce Su-35 są technicznie odpowiednie dla Iranu i Iran sfinalizował kontrakt na ich zakup” – powiedział w Nowym Jorku przedstawiciel państwowych mediów Iranu, powołując się na informacje z irańskiej misji przy ONZ.

Informacje o możliwym dostarczeniu przez Rosję Iranowi Su-35 pojawiały się już w ubiegłym roku. Jak pisaliśmy, latem 2022 roku w sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia, według których Iran miał wysłać do Rosji pierwszą partię dronów bojowych, a także pilotów, którzy mają przejść szkolenie na Su-35. Zdaniem analityków, może to sugerować, że Iran może otrzymać rosyjskie myśliwce w zamian za drony.

Przypomnijmy, że Iran kupił od Rosji rakietowe systemy obrony powietrznej S-300. Transakcję zrealizowano dopiero 9 lat po podpisaniu umowy, której wykonanie Rosjanie wstrzymywali ze względu na sankcje ciążące na Iranie. Zostały one zniesione po osiągnięciu w 2015 roku porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego Systemy oficjalnie zaprezentowano w 2016 roku.

Z kolei we wrześniu portal The Drive informował, że Rosja dostarczyła Iranowi samoloty szkolne Jak-130. Opublikowano również zdjęcie Jaka-130 w hangarze, na którym widać dobrze widoczne malowanie IRIAF. Film na Twitterze przedstawia samolot w tym samym malowaniu, który rzekomo kołuje w irańskiej bazie lotniczej Isfahan.

