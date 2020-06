Holandia: zdewastowano kapliczkę MB Częstochowskiej. Na ołtarzu napis „BLM”

Mozaikę z wizerunkiem MB Częstochowskiej w Bredzie w Holandii pomazano sprayem, a na ołtarzu zrobiono napis „BLM”. Dewastacja wywołała szczególne oburzenie wśród Polaków. Dzięki staraniom służb miejskich, napisy usunięto.

Serwis Polska Telewizja w Holandii, P-TV.nl poinformował w poniedziałek wieczorem o sprofanowaniu mozaiki Matki Boskiej Częstochowskiej w Bredzie w Holandii. Stało się to w miniony weekend.

Powołując się na holenderski portal Bndestem.nl podano, że mozaika Czarnej Madonny została pomazana czerwonym sprayem. Zrobiono na niej znak przypominający literę „P”. Na ołtarzu poniżej na czarno wymalowano „BLM”. To skrót od nazwy kontrowersyjnego ruchu Black Lives Matter. Litery te mają przy tym „ostre” zarysy, przypominając przez to runy.

Mozaika i ołtarz znajdują się kaplicy przy jednym ze skrzyżowań w Bredzie. Są częścią otwartej kapliczki, którą wzniesiono w 1954 roku. Otacza ją trawnik, na którym przy różnych okazjach odprawiane są Msze św.

Patrick van Lunteren, jeden z „rzeczników demonstracji BLM” twierdzi, że nie wie kto zbezcześcić mozaikę i ołtarz.

„Nie wiemy, kto dopuścił się tego czynu, ale jeśli jest to ktoś, kto czuje się wzmocniony przez demonstrację i teraz uważa, że ​​może tak robić, to my nie uważamy tego za dopuszczalne. To boli polską społeczność i nie o to chodzi ”- powiedział van Lunteren, cytowany przez media. Dodał, że „ludzie są teraz otwarci na dialog”, ale dodał, że „przy tego rodzaju działaniach tracisz współczucie”.

Z kolei „rzecznik miejskiego graffiti” powiedział, że „nie jest łatwo usunąć” takie uszkodzenia. Jego zdaniem, wymaga to specjalistycznej pracy. Zapowiedział jednak, że wkrótce zostaną podjęte pierwsze kroki przez dział sprzątania gminy Breda”.

P-TV.nl zaznacza, że dla Polaków żyjących w Bredzie od czasów II Wojny Światowej, jest to jeden z najważniejszych punktów miasta. Przypomnijmy, że miasto to zostało w październiku 1944 roku wyzwolone przez żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. W mieście znajduje się Muzeum gen. Maczka. Jego prezes Frans Ruczynski, syn żołnierza 1. Dywizji Pancernej powiedział w rozmowie z holenderskimi mediami, że zbezczeszczenie mozaiki MB Częstochowskiej jest obraźliwie dla polskiej społeczności w Bredzie. Podkreśla, że tamtejsi Polacy są bardzo religijni i nie rozumie, dlaczego mozaika Czarnej Madonny padła ofiarą wandali. Ruczynski powiedział też, że nie rozumie, czemu osoby związane z BLM chciałyby ją atakować, bo „ona nie ma nic wspólnego z opresją”.

Również burmistrz miasta Paul Depla skrytykował to zdarzenie i zaznaczył, że dla takich incydentów nie ma usprawiedliwienia.

We wtorek lokalne media z Bredy podały, że kapliczka została już wyczyszczona. Służby miejskie zajęły się tym od samego rana i już około 8:00 rano wszystko było jak przedtem.

