Polska żywność pociągiem do Chin

Polskiej spółce kolejowej udało się osiągnąć porozumienie z władzami Rosji w sprawie eksportu tranzytem żywności do Chin. Otwiera to dobre perspektywy dla polskich producentów.

„Spółka PKP Cargo Connect poinformowała o uzyskaniu możliwości transportu żywności koleją z Polski do Chin tranzytem przez Rosję.” – podał we wtorek portal Rynek Kolejowy. Dotychczas tego rodzaju przewozy nie były możliwe ponieważ Rosja wprowadziła wobec państw Unii Europejskiej sankcje odwetowe, które obejmują między innymi embargo na wwóz żywności. Powodowało to problemy z dostarczaniem żywności na chłonny rynek chiński. Żywność to produkcja z krótkim terminem ważności i czas dostawy ma duże znaczenie, dlatego transport kolejowy jest w przypadku takich produktów lepszy niż morski.

Tranzyt kolejowy przez Rosję będzie możliwy dzięki uzyskaniu porozumienia z rosyjskim urzędem kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej – Rosselhoznadzorem w sprawie kontroli transportu. Rosjanie będą nakładać na wagony z polską żywnością plomby pozwalające na satelitarne śledzenie drogi transportu przy pomocy rosyjskiego systemu geolokalizacyjnego Glonass, co pozwoli Rosjanom upewnić się, że towar jedzie tranzytem i nie trafia na rosyjski rynek.

PKP Cargo Connect poinformowały, że nadać towar będzie można w każdy terminalu spółki na terenie kraju. Przeładunek będzie następował w terminalu w Małaszewiczach w którym początek bierze szerokotorowa linia typu rosyjskiego, która pozwala uniknąć przeładunku towarów na granicy z Ukrainą. Według portalu Rynek Kolejowy terminal w Małaszewiczach już jest najważniejszą „bramą” kolejową „nowego jedwabnego szlaku” czyli Pasa i drogi – chińskiego projektu rozwoju transportu lądowego przez przestrzenie Eurazji.

„Przewóz żywności koleją z Polski do Chin przez Białoruś, Rosję i Kazachstan to najszybsza i najbardziej efektywna trasa lądowa i dlatego zależało nam na tym, aby Grupa PKP Cargo uruchomiła to połączenie” – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo – „Polscy eksporterzy będą mogli szybko i w dużych ilościach dostarczać żywność na chłonny rynek chiński, gdzie nasze produkty spożywcze cieszą się renomą ze względu na ich wysoką jakość” – zacytował Rynek Kolejowy.

rynek-kolejowy.pl/kresy.pl