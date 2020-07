Generał z Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych wątpi, że Rosjanie płacili talibom za zabijanie amerykańskich żołnierzy

Generał Kenneth McKenzie, z amerykańskiego dowództwa centralnego, poinformował dziennikarzy we wtorek o swoich wątpliwościach co do tego czy wywiad rosyjski mógł oferować nagrody dla talibów za doprowadzanie do śmierci żołnierzy amerykańskich w Afganistanie – poinformował Fox News.

Jak poinformował Fox News, generał Kenneth McKenzie z Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych poinformował we wtorek media, że jego zdaniem kontakt rosyjskich służb z bojownikami Talibanu jest mało prawdopodobny. Twierdzi, że „to bardzo niepokojące, ale po prostu nie znalazłem związku przyczynowego”.

McKenzie, najwyższy generał Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, poinformował agencje prasowe, że „sprawa wywiadu nie została udowodniona – nie udowodniono jej wystarczająco, ale powinna zostać skierowana do sądu”. Generał twierdzi, że wyciek takiej informacji lub sfabrykowanie jej powinno zostać poddane śledztwu.

Zobacz też: NYT: Rosyjski wywiad płacił talibom za likwidowanie amerykańskich żołnierzy – talibowie zaprzeczają

Niektórzy urzędnicy wywiadu USA podali, że informacje o tym, że Rosja zaoferowała nagrody dla bojowników Talibanu za zabicie wojsk amerykańskich, zostały uwzględnione w raporcie wywiadowczym dla prezydenta Trumpa pod koniec lutego. Biały Dom jednak zaprzeczył, że Trump został wtedy poinformowany argumentując, że dane nie były wystarczająco wiarygodne, aby zwrócić jego uwagę. McKenzie zauważył, że chociaż nie mógł znaleźć żadnych wiarygodnych powiązań między płatnościami a śmiercią żołnierzy USA, wynik dochodzenia nie musi być ostateczny.

McKenzie przekonywał także, że Rosja od lat stanowi zagrożenie w Afganistanie, a wiele raportów ujawniło rosyjskie poparcie sił talibów. Zauważył jednak również, że niezależnie od tego, czy talibowie otrzymywali pomoc od Rosji, byli oni i pozostali zagrożeniem wysokiego ryzyka. „W ciągu ostatnich kilku lat Talibowie robili wszystko, co w ich mocy, aby przeprowadzać operacje przeciwko nam, więc nic nie zmienia się praktycznie w terenie pod względem ochrony sił” – poinformował dziennikarzy.

Zobacz też: Biały Dom zaprzecza, że był poinformowany o kontaktach rosyjskiego wywiadu z talibami

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Generał wyjaśnił, że napięcia między USA i Rosją były wysokie w Afganistanie z powodu porażki Rosji tam w latach 80. i Rosja wykorzystałaby każdą okazję, by „rzucić piaskiem w nasze koła”, aby uczynić życie wojsk niewygodnym.

„Zawsze powinniśmy pamiętać, że Rosjanie nie są naszymi przyjaciółmi normalnie i nie są naszymi przyjaciółmi w Afganistanie, nie życzą nam dobrze” – zapewnił McKenzie. „Musimy pamiętać o tym przez cały czas, kiedy oceniamy wszystkie raporty”.

Według informacji opublikowanych przez New York Times, rosyjskie jednostki wywiadu wojskowego potajemnie oferowały nagrody bojownikom powiązanym z talibami za zabijanie żołnierzy sił koalicyjnych w Afganistanie, w trakcie rozmów pokojowych mających na celu zakończenie wojny domowej w tym kraju.

Zobacz też: MSZ Rosji zaprzecza doniesieniom NYT ws. rzekomego płacenia przez rosyjski wywiad talibom za likwidowanie żołnierzy USA

Kresy.pl/Fox News