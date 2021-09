Gen. dyw. Maciej Jabłoński odpowiedzialny za zakup i wdrożenie czołgów Abrams SEPv3

W piątek, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że procedurę zakupu oraz wdrożenia czołgów Abrams SEPv3 przeprowadzi gen. dyw. Maciej Jabłoński.

Wojsko Polskie pozyska 250 najnowocześniejszych i czołgów Abrams SEPv3, a oficerem, który przeprowadzi procedurę ich zakupu oraz wdroży je do służby będzie gen. dyw. Maciej Jabłoński. Czołgi trafią na wschód Polski i znacznie wzmocnią nasz potencjał odstraszania – poinformował w piątek Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

„Kilka tygodni temu, razem z premierem Jarosławem Kaczyńskim przedstawiłem decyzję o zakupie dla Wojsk Lądowych 250 najnowocześniejszych czołgów Abrams. Czołgi trafią właśnie do 18. Dywizji Zmechanizowanej, będą stacjonowały na wchodzie kraju, tak żeby bronić Rzeczypospolitej, żeby odstraszać ewentualnego agresora. To niezwykle ważne, żeby Wojsko Polskie dysponowało najnowocześniejszym sprzętem, i tak się dzieje” – informował Mariusz Błaszczak.

„Jestem przekonany, że doświadczenie pana generała zaprocentuje tym, że cały proces będzie przebiegał sprawnie, że cały proces zakończy się w stosunkowo krótkim czasie. Pan generał miał sposobność już kilkukrotnego rekonesansu w Stanach Zjednoczonych, spotykał się zarówno z użytkownikami czołgów, czyli z żołnierzami wojsk amerykańskich, jak i z producentami. Jest doskonale przygotowany, żeby wypełniać tę ważną rolę” – podsumował minister.

„Jeżeli decydujemy się, że w przyszłości czołg Abrams będzie czołgiem podstawowym, to musimy pamiętać, że zakup 250 sztuk nie rozwiązuje u nas problemu, ponieważ polskie siły pancerne muszą liczyć pomiędzy 800 a 1000 czołgów. Więc jeżeli teraz kupimy (czołg Abrams – redakcja) na raty rozłożone na wiele lat to kiedy kupimy następną partię czołgów tak bardzo potrzebnych? Na razie wyposażamy tylko i wyłącznie jedną dywizję. Oczywiście te wszystkie mankamenty logistyczne, które wynikają z pozyskania tych czołgów, oczywiście da się rozwiązać, tutaj nie ma kwestii nie do rozwiązania. Dużo bardziej strategiczne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć: „Co z polskim przemysłem pancernym?” – czy ten zakup to jest śmierć Bumar Łabędy i koniec polskiego przemysłu pancernego” – mówił profesor Andrzej Zapałowski.

Z kolei generał Waldemar Skrzypczak, generał broni i były dowódca wojsk lądowych, w rozmowie na kanale Kresy TV mówił: „Czołgi Abrams są najdroższe ze wszystkich czołgów na świecie jeśli chodzi o eksploatację. Nie ma droższych czołgów, jeśli chodzi o eksploatację. Polska i Polacy muszą się przygotować na to, że wydatki, które będą kierowane na eksploatację i utrzymanie tych czołgów, będą kosmiczne”.

