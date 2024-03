FT: Ukraina jest gotowa zaakceptować ograniczenia w handlu z UE, by załagodzić spór z Polską, ale stawia warunek

Ukraina jest gotowa zaakceptować ograniczenia w swoim handlu z Unią Europejską, aby załagodzić spór polityczny z Polską, ale też nalega, aby UE wprowadziła embargo na rosyjskie zboża – pisze „Financial Times”. Tak powiedział gazecie ukraiński wiceminister gospodarki i handlu, Taras Kaczka.

W środę „Financial Times” napisał, że według Tarasa Kaczki, ukraińskiego wiceministra gospodarki i handlu, Ukraina mogłaby zaakceptować ograniczenia w handlu z Unią Europejską, by załagodzić spór z Polską. Oczekuje jednak, że Bruksela jednocześnie zakaże importu rosyjskich produktów rolnych. Twierdzi, że wciąć docierają one na rynek unijny przez Białoruś i kraje bałtyckie.

„Może na okres przejściowy tego rodzaju… zarządzane podejście do przepływów handlowych między Ukrainą a UE jest czymś, czego wszyscy potrzebujemy” – powiedział Kaczka. Dodał jednak, że „w przypadku pszenicy to nie Ukraina sprawia polskim rolnikom problemy, tylko Rosja”.

„FT” przypomina, że jeszcze za rządów PiS Polska nałożyła jednostronne embargo na ukraińskie zboże, zaznaczając, że działania Warszawy naruszają unijne reguły handlowe. Z kolei trwające od tygodni protesty rolnicze wywarły presję na premiera Donalda Tuska, aby zwrócił się do Brukseli o zwolnienia i przedłużenie obowiązywanie ograniczeń. Przytoczono jego słowa, wypowiedziane podczas poniedziałkowej wizyty na Litwie, kiedy mówił o konieczności znalezienia rozwiązania, które skutecznie zabezpieczy rynek polski i unijny przed nierówną konkurencją. Tusk zgadza się też z władzami Ukrainy co do konieczności wprowadzenia zakazu importu produktów rolnych z Rosji i Białorusi.

W ocenie „FT”, wprowadzenie ogólnounijnego zakazu, o którym mówił Tusk, byłoby jedna trudne. Gazeta zaznacza, że kilka państw członkowskich sprzeciwia się takiemu posunięciu w obawie, że zdestabilizuje ono rynki światowe i zaostrzy kryzysy gospodarcze i społeczne w krajach rozwijających się. Jak podano, eksport rosyjskiego zboża do UE wzrósł w latach 2022–2023 o ponad 50 procent, sięgając blisko 1,5 mln ton.

Z kolei Kaczka w rozmowie z „FT” oskarżył Moskwę o wzniecanie protestów w Polsce. Gazeta przypomina, że podobne zarzuty padły również ze strony unijnego komisarza ds. handlu, Valdisa Dombrovskisa. Ukraiński wiceminister twierdzi, że to Rosja „zdecydowanie” stoi za zeszłomiesięcznym incydentem, gdy polscy rolnicy wysypali z pociągu zboże z Ukrainy. „[Rosjanie – red.] są zaangażowani w akty wandalizmu lub sabotażu, które w ogóle można potraktować jako wrogie wobec Ukrainy” – uważa Taras Kaczka.

Polityk powiedział, że rząd w Kijowie popiera nowe środki zaproponowane przez Brukselę, które mają na celu nałożenie od czerwca limitów na import jaj, drobiu i cukru oraz umożliwienie poszczególnym krajom zamknięcia swoich rynków dla ukraińskiego zboża, z wyjątkiem dalszego tranzytu do innych krajów. Potwierdził też, że w latach 2022-2023 produkcja cukru na Ukrainie wzrosła z 7 tysięcy do pół miliona ton, przyznając, że takie tempo „mogło wszystkich przestraszyć”.

Strona ukraińskie oświadcza też, że niedawno zgodziła się przekierować eksport kukurydzy do Włoch i Hiszpanii trasą przez Morze Czarne, a nie drogą lądową przez sąsiednie kraje. Kijów chce w ten sposób zmniejszyć napięcia międzynarodowe. „Mimo to, wyeksportowaliśmy kolejną nową rekordową ilość – 15 mln ton kukurydzy w roku kalendarzowym 2023. Mamy więc duży popyt w innych krajach. Ukraina wypełniła luki w produkcji unijnej” – oświadczył Taras Kaczka.

Ogromny napływ zboża z Ukrainy jest efektem decyzji Brukseli z maja 2022 r. o bezcłowym otwarciu granic dla produktów rolnych z Ukrainy. Bezcłowy handel z Ukrainą został niedawno przedłużony – z pewnymi wyjątkami. Nie dotyczą one jednak zboża.

Polscy rolnicy protestują na polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku-Jagodzinie. W niedzielę dołączyły do nich delegacje farmerów z Belgii, Holandii, Francji i Niemiec. Protestujący chcą wyrazić sprzeciw wobec decyzji Komisji Europejskiej o przedłużeniu do końca 2024 r. bezcłowego handlu z Ukrainą. We wtorek protestujący ujawnili nagrania pokazujące, że do Polski koleją wjeżdża nielegalnie ukraińskie zboże.

Dodajmy, że nowa Strategii Bezpieczeństwa Żywnościowego Ukraina zakłada zwiększenie w średnim okresie potencjału krajowej produkcji rolnej do 200 mln ton, a zbóż i nasion oleistych do 150 mln ton. Ma to pozwolić Ukrainie niemal na podwojenie eksportu swoich produktów rolnych i żywności.

