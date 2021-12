Estońskie wojsko na granicy Polski i Białorusi [+FOTO]

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w niedzielę, że estońskie wojsko pomaga na granicy polsko-białoruskiej.

Jak poinformował Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, „wojska estońskie pomagają na granicy polsko-białoruskiej. Zadaniem żołnierzy z Estonii jest budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia oraz udrożnienie połączeń drogowych”.

Wojska estońskie pomagają na granicy polsko-białoruskiej. Zadaniem żołnierzy z Estonii jest budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia oraz udrożnienie połączeń drogowych. pic.twitter.com/tyRRd3C4dv — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 5, 2021

Brytyjczycy rozpoczną służbę już 8 grudnia i będą wspierać Siły Zbrojne RP m. in. w budowie i naprawie tymczasowego ogrodzenia.

Brytyjscy żołnierze zapoznają się z zadaniami, które będą realizować na granicy polsko-białoruskiej. Brytyjczycy już 8 grudnia rozpoczną służbę i będą wspierać Siły Zbrojne RP m. in. w budowie i naprawie tymczasowego ogrodzenia. pic.twitter.com/fLy1pqbboU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 5, 2021

Jak informowaliśmy, do żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Estonii, którzy pomagają w ochronie polskiej granicy wschodniej, mogą dołączyć Czesi i Węgrzy. Rozmowy na ten temat trwają. Mariusz Błaszczak powiedział na piątkowym briefingu prasowym, że trwają rozmowy na temat wsparcia żołnierzy Wojska Polskiego przez „komponent wojskowy węgierski i czeski”.

Według niego rozmowy dotyczą tego, gdzie i w jakiej formule żołnierze z Czech i Węgier mogliby wspierać Polaków. MON stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby sojusznicy dostarczyli wsparcie związane z utrzymaniem zasieków na granicy oraz utrzymaniem i budową dróg dojazdowych.

Minister Błaszczak dziękował także na briefingu za solidarność już okazaną Polsce przez sojuszników w ochronie granicy. Jak podawaliśmy, wcześniej szef MON poinformował na Twitterze, że żołnierze z Wielkiej Brytanii i Estonii przybyli już do Polski.

Brytyjczycy i Estończycy mają przebywać w Polsce do 30 kwietnia. Może być to do 155 żołnierzy brytyjskich i do 150 żołnierzy estońskich. W czwartek Prezydent RP wydał postanowienie w sprawie zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Republiki Estońskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kresy.pl