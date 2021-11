Sytuacja na granicy. Nagrania z dronów [+VIDEO]

We wtorek w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania wykonane za pomocą dronów, pokazujące aktualną sytuacje na polsko-białoruskiej granicy.

Niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan opublikował we wtorek nagranie, pochodzące od białoruskich służb granicznych. Na nagraniu widać dużą ilość policyjnych i wojskowych samochodów, które pilnują granicy.

Interesting video of what’s going on at the Polish side of the border from the Belarusian Border Committee. Dozens of police and army vehicles, a water cannon and more. pic.twitter.com/TIV7Gbcph1

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 9, 2021