Eksplozje i ofiary podczas ewakuacji w Strefie Gazy. Hamas twierdzi, że Izrael zbombardował konwoje

Media informują o eksplozjach na trasach, którymi ewakuują się Palestyńczycy ze Strefy Gazy. Hamas twierdzi, że konwoje zbombardowały siły izraelskie.

W piątek w izraelskich nalotach na konwoje Palestyńczyków, ewakuujących się z północnej części Strefy Gazy w kierunku południowym zginęło 70 osób, głównie kobiet i dzieci. Taką informację podał palestyński Hamas. Twierdzi, że samochody zostało trafione w trzech lokalizacjach. O sprawie poinformowały również media zachodnie.

O sprawie poinformowała m.in. stacja CNN, powołując się na pozytywnie zweryfikowane nagrania wideo.

Strona izraelska twierdzi, że Hamas podjął środki, by zabezpieczyć okolice przed uderzeniami. IDF oświadczyły, że Izrael nie przeprowadzał żadnych nalotów w tym regionie.

Przypomnijmy, że w piątek rano, jak pisaliśmy, Izraelskie Siły Obronne (IDF) nakazały Palestyńczykom z północnej części Strefy Gazy ewakuować się na południe w ciągu 24 godzin. Według mediów to sygnał, że wkrótce może ruszyć izraelska ofensywa lądowa. Rzecznik ONZ Stéphane Dujarric powiedział, że wykonanie izraelskiego rozkazu jest „niemożliwe”, z uwagi na „katastrofalne konsekwencje humanitarne”. Także szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell skomentował sprawę podczas sobotniej konferencji prasowej w Pekinie. Podkreślił, że izraelski nakaz ewakuacji ponad miliona ludzi z północnej części Strefy Gazy w ciągu jednego dnia jest “całkowicie niemożliwy do wdrożenia”.

Z kolei w sobotę IDF oświadczyły, że pozwolą ludziom ruszyć na południe „dla własnego bezpieczeństwa” ściśle określonymi ulicami Gazu w 6-godzinnym „oknie czasowym”, między godzina 10 rano a 16:00 czasu lokalnego.

Pojawiły się jednak doniesienia, że na trasie ewakuacji jednego z palestyńskich konwojów doszło do eksplozji. Zginęło w jej wyniku szereg osób, w tym kilkoro dzieci.

Część źródeł twierdzi, że sobotę konwój zmierzający w kierunku granicy z Egiptem został zbombardowany przez Izrael.

Izraelskie Siły Obronne (IDF) oświadczyły w piątek wieczorem, że oddziały piechoty wspartej czołgami zaczęły punktowo wkraczać do Strefy Gazy. Jak podano, były to „lokalne rajdy”, mające na celu oczyszczenie terenu z potencjalnych bojowników Hamasu i zlokalizowanie porwanych Izraelczyków. Kontekst wskazuje, że mogło też chodzić o to, by Palestyńczycy wyczerpali swoje zapasy broni przeciwpancernej.

Izrael, co przyznają tamtejsze media, wprowadził stan całkowitego oblężenia Gazy. Odcięto dostawy wody, elektryczności i gazu. Przejścia są niedostępne, a ponadto, Izraelczycy zbombardowali przejście graniczne z Egiptem w Rafie, na południu Strefy Gazy, czyniąc je czasowo nie do użytku.

