Dziesięć osób zginęło w strzelaninie w centrum Pragi [+VIDEO/FOTO]

W masowej strzelaninie w centrum Pragi zginęło 10 osób, a około 30 zostało rannych. Osoba, która otworzyła ogień, również nie żyje – poinformowała w czwartek czeska policja i miejskie służby ratownicze.

Jak przekazał agencja prasowa AP w masowej strzelaninie w centrum Pragi zginęło 10 osób, a około 30 zostało rannych. Osoba, która otworzyła ogień, również nie żyje.

Policja nie podała żadnych szczegółów na temat ofiar ani okoliczności strzelaniny w stolicy Czech. Powiedzieli, że funkcjonariusze zostali wysłani w związku ze strzelaniną w szkole przy placu Jana Palacha.

Wydział filozofii Uniwersytetu Karola, który mieści się przy placu, został ewakuowany – powiedział burmistrz Pragi Bohuslav Svoboda.

Policja poinformowała, że plac został zamknięty. Wezwano ludzi do opuszczenia okolicznych ulic i pozostania w domach. Minister spraw wewnętrznych Czech Vit Rakusan powiedział, że na miejscu zdarzenia nie było żadnego innego napastnika, ale nalegał, aby ludzie współpracowali z policją. Praskie służby ratunkowe potwierdziły, że zginęło 11 osób, w tym zamachowiec. Stwierdzono, że około 30 innych osób odniosło różne obrażenia, w tym dziewięć poważnych. Pavel Nedoma, dyrektor Galerii Rudolfinum, która również znajduje się na placu, powiedział czeskiej telewizji publicznej, że widział z okna osobę strzelającą w stronę pobliskiego mostu Manes. Premier Petr Fiala odwołał zaplanowane wydarzenia i udał się do Pragi.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

— Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023