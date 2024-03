Duda udaje się do USA. Razem z Tuskiem spotkają się z Joe Bidenem

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek udaje się do USA. We wtorek razem z premierem Donaldem Tuskiem spotka się prezydentem Joe Bidenem. W drodze powrotnej Duda złoży wizytę w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, gdzie spotka się z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem.

We wtorek, w 25. rocznicę dołączenia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu. Tematami rozmów będzie m.in. obecna sytuacja w NATO, kwestie związane z ewentualnym rozszerzeniem Sojuszu w przyszłości, a także współpraca polsko-amerykańska czy polskie zakupy zbrojeniowe w USA.

Zapowiedzi Białego Domu sugerują, że na spotkaniu przywódcy USA i Polski skonsultują się przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie.

Podczas wizyty w USA prezydent Andrzej Duda spotka się też z liderami Republikanów i Demokratów w Kongresie.

W czwartek – w drodze powrotnej do Polski – prezydent złoży wizytę w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Spotka się tam z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem.

Prezydent Andrzej Duda wypowiadał się w tym tygodniu na temat trwających w Europie ćwiczeń Steadfast Defender-24. Mówił o gotowości “do obrony terytorium NATO, nie tylko terytorium Polski, ale także Litwy, pozostałych państw bałtyckich”. “Litwa może liczyć na nas” – oświadczył.

Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził w tym tygodniu, że “Zachód powinien wdrożyć twórczo określoną i asymetryczną eskalację”. “Obecność sił NATO na Ukrainie to nie jest rzecz nie do pomyślenia. Doceniam inicjatywę prezydenta Emmanuela Macrona, bo chodzi w niej o to, by to Putin się obawiał, a nie my Putina” – powiedział Sikorski.

wnp.pl / Kresy.pl