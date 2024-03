“Ramię w ramię”. Duda mówi o gotowości do obrony “nie tylko terytorium Polski, ale także Litwy”

Prezydent Andrzej Duda mówił o gotowości “do obrony terytorium NATO, nie tylko terytorium Polski, ale także Litwy, pozostałych państw bałtyckich”. “Litwa może liczyć na nas” – oświadczył.

Prezydent Andrzej Duda wypowiadał się we wtorek na temat trwających właśnie w Europie ćwiczeń Steadfast Defender-24. “To poważna próba dla żołnierzy. To pokazuje naszą gotowość do tego, by przemieszczać siły alianckie z Zachodu w kierunku wschodnim w odpowiedzi na ewentualny atak, który mógłby nastąpić na państwa NATO w naszej części Europy” – oświadczył prezydent.

“To są ogromne manewry, o charakterze obronnym, które są odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów. To jest też odpowiedź na ewentualne potencjalne możliwości ataku na państwa bałtyckie, potencjalne możliwości ataku na Polskę” – przekonywał.

Jak wskazał, “te manewry były skoncentrowane na przeniesieniu wojsk sojuszniczych, które w pierwszej części ćwiczeń wylądowały z USA na terenie Norwegii, przeniesieniu ich w naszą część Europy, na tzw. teatr działań jak mówi się w wojsku”. “Teatr działań będzie w rejonie, który nazywamy przesmykiem suwalskim. Tam będzie kulminacja ćwiczeń na poligonie w pobliżu granicy polsko-litewskiej” – kontynuował.

Powiedział następnie, że po pokonaniu Wisły “wojska w szyku bojowym będą przez 300 km przemierzały Polskę”. “To ćwiczenie pokazuje naszą gotowość do obrony terytorium NATO, nie tylko terytorium Polski, ale także Litwy, pozostałych państw bałtyckich” – oświadczył.

“To pokazuje że jesteśmy gotowi i jesteśmy w stanie przeprowadzić taką operację” – dodał.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział też zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przekazał, że ma być poświęcona kwestiom bezpieczeństwa, “a także temu, jak wygląda sytuacja w Sojuszu Północnoatlantyckim dzisiaj, jak wygląda modernizacja naszej armii”.

Obserwującemu w Polsce ćwiczenia prezydentowi Litwy Gitanasowi Nausedzie Duda powiedział, że “Litwa może liczyć na nas” – relacjonuje Rzeczpospolita. “Gdyby była taka potrzeba polscy żołnierze staną z żołnierzami litewskimi ramię w ramię, by chronić każdej piędzi ziemi przed atakiem. Sojusz jest zjednoczony, solidarny” – zadeklarował.

Tłem sprawy jest niedawna wypowiedź amerykańskiego generała.

Podczas Wileńskiego Forum Bezpieczeństwa amerykański generał w stanie spoczynku Ben Hodges zauważył, że pomimo Artykułu 5 NATO, który przewiduje obronę zbiorową, same kraje Sojuszu muszą być przygotowane do obrony na wypadek ewentualnego rosyjskiego ataku, ponieważ pojawienie się sił NATO na miejscu zdarzenia może zająć dwa tygodnie. I w tym właśnie kontekście wspomniał, że strategia Polski nie zakłada automatycznego użycia jej sił zbrojnych na terytorium Litwy gdyby ta została zaatakowana.

Wypowiedź amerykańskiego wojskowego wywołała liczne komentarze na Litwie.

