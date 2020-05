Kancelaria Prezydenta pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o IPN

1 sierpnia br. przedawnią się niektóre zbrodnie komunistyczne. W Kancelarii Prezydenta trwają prace nad projektem ustawy o IPN, który pozwoli na dalsze ściganie tych zbrodni – poinformował prezydencki minister Andrzej Dera.

W latach 90., gdy uchwalano ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, ustawodawcy założyli, że karalność zbrodni komunistycznych nie stanowiących zbrodni zabójstwa, ani zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, ustanie po 30 latach licząc od 1 sierpnia 1990 roku. Oznacza to, że za dwa miesiące zbrodnie te przedawnią się.

Jak podała w niedzielę PAP, minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta, został zapytany w Polskim Radiu 24 o możliwość nowelizacji ustawy o IPN, tak by wszystkie zbrodnie komunistyczne mogły być w dalszym ciągu ścigane. Dera ujawnił, że w Kancelarii Prezydenta trwają „intensywne prace” nad takim projektem nowelizacji ustawy o IPN. Prezydencki minister wyraził nadzieję, że jeszcze w czerwcu parlament zajmie się tym projektem i przyjmie nowelizację.

Dera podkreślał konieczność szybkiego opracowania projektu i przyjęcia go przez parlament, tak, by nowelizacja weszła w życie przed 1 sierpnia br. „Gdyby się spóźnić chociaż o jeden dzień, to prawo nie będzie mogło zadziałać wstecz i te przestępstwa ulegną przedawnieniu. Możemy to zrobić tylko i wyłącznie do 1 sierpnia.” – mówił minister.

Dera mówił też w Polskim Radiu 24, że Andrzej Duda podpisze ustawę, która pozwoli w dalszym ciągu ścigać zbrodnie komunistyczne. W czwartek prezydent deklarował to na Facebooku podczas sesji „Pytań i odpowiedzi”. Zdaniem Dudy „tam, gdzie to możliwe, zbrodnie nie powinny ulegać przedawnieniu. Głowa państwa wyraziła ubolewanie, że nie doszło do rozliczenia zbrodni komunistycznych „w taki sposób, jak wymaga tego sprawiedliwość”.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym zbrodnie komunistyczne będące zabójstwami, lecz nie stanowiące zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, przedawnią się w 2030 roku. Zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu.

