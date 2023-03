Co najmniej 36 osób zginęło w katastrofie kolejowej w Grecji [+VIDEO/FOTO/

Co najmniej 36 osób zginęło, gdy grecki pociąg pasażerski zderzył się we wtorek czołowo z pociągiem towarowym – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, co najmniej 36 osób zginęło, gdy grecki pociąg pasażerski zderzył się we wtorek czołowo z pociągiem towarowym. Uważa się, że wiele ofiar to studenci wracający do domu po długim wakacyjnym weekendzie, a urzędnicy powiedzieli, że liczba ofiar śmiertelnych ma jeszcze wzrosnąć.

Władze pracują nad ustaleniem, w jaki sposób pociąg pasażerski zderzył się z innym przewożącym kontenery. „Wszystko w tej tragedii wskazuje niestety, głównie na błąd ludzki” – powiedział grecki premier Kyriakos Mitsotakis w środowym wystąpieniu telewizyjnym.

„Była panika… ogień był natychmiastowy, kiedy się przewracaliśmy, byliśmy spalani, ogień był na prawo i lewo” – powiedział Stergios Minenis, 28-latek, który wydostał się z pociągu.

Zawiadowca stacji został aresztowany, a minister transportu kraju podał się do dymisji. Rzecznik straży pożarnej Vassilis Varthakogiannis powiedział, że temperatura panująca w pierwszym wagonie utrudniają identyfikację osób uwięzionych w środku oraz liczbę zabitych.

„Potwierdzona liczba zabitych to 36, ale na podstawie tych faktów i ustaleń z miejsca tragedii oczekuje się, że liczba ta będzie większa”.

„To nie do pomyślenia tragedia. Nasze myśli są dziś z krewnymi ofiar” – powiedział premier Mitsotakis na miejscu katastrofy.

Thirty-six people died when a train carrying hundreds of passengers collided at high speed with an oncoming freight train in central Greece.

Officials said many of the passengers on board had been university students returning home after celebrating Carnival over the weekend pic.twitter.com/H1XcA6DJM0

