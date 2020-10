Rozbił się F-18 marynarki wojennej USA [+VIDEO]

Myśliwiec F-18 należący do marynarki wojennej USA rozbił się we wtorek w południowej Kalifornii – poinformował portal Fox News.

A U.S. Navy F/A-18E Super Hornet Jet Fighter has crashed in Kern County near Ridgecrest in California , The pilot from Naval Air Station Lemoore safely ejected. #USNavypic.twitter.com/xu53i37Fbp

