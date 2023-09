CNN: Musk kazał wyłączyć Starlinki, aby uniemożliwić Ukraińcom atak na rosyjskie okręty

W 2022 roku Elon Musk miał w tajemnicy wyłączyć satelitarną usługę internetową Starlink w rejonie Krymu, aby udaremnić atak ukraińskich dronów morskich na bazę rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu – podaje CNN.

Jak podaje stacja CNN, w 2022 roku Elon Musk potajemnie nakazał swoim inżynierom wyłączyć satelitarną sieć internetową Starlink w pobliżu Krymu, by w ten sposób udaremnić ukraiński atak na bazę rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu. Powodem miały być obawy Muska, że Rosja może podjąć za to działania odwetowe.

Stacja powołuje się na fragment nieopublikowanej jeszcze biografii Elona Muska, napisanej przez amerykańskiego dziennikarza i pisarza Waltera Isaacsona, w której opisano tę sprawę.

Autor pisze, że gdy ukraińskie drony podwodne z materiałami wybuchowymi zbliżyły się do rosyjskiej floty, „utraciły łączność i zostały wyrzucone na brzeg przez morze”.

Musk rzekomo obawiał się, że Rosja odpowie na taki atak bronią nuklearną. Szef SpaceX rzekomo rozmawiał z rosyjskimi urzędnikami. Miały go one upewnić w tym, że w takiej sytuacji Rosja mogłaby użyć broni nuklearnej. Strona ukraińska jakoby próbowała go przekonać, żeby zmienił decyzję, ale miliarder pozostał nieugięty.

„Musk wkrótce był na linii z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake’iem Sullivanem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Markiem Milleyem i rosyjskim ambasadorem w USA, by odpowiedzieć na obawy z Waszyngtonu i Moskwy” – brzmi fragment książki.

Isaacson przytoczył w biografii słowa Muska, który wyjaśnił, że Starlink nie jest przeznaczony do konfliktów. „Starlink powstał, aby ludzie mogli oglądać Netflix, odpoczywać, łączyć się z internetem w szkole, robić pokojowe rzeczy, a nie przeprowadzać ataki dronami”- miał powiedzieć miliarder.

Data domniemanego udaremnionego ataku na rosyjską flotę w Sewastopolu nie została podana. Wyraźnie przywołuje jednak na myśl sytuację sprzed blisko roku. Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 roku w sieci pojawiły się doniesienia o morskim bezzałogowcu, który miał zostać znaleziony na plaży w rejonie Sewastopola na Krymie. Według części źródeł, pojazd znaleziono niedaleko wejścia do portu, w rejonie użytkowanym przez rosyjskie okręty wojenne. Zdaniem analityków, mógł to być prototyp drona-samobójcy, przekazany Ukrainie. W podobnym czasie sfilmowano też moment silnej eksplozji na Morzu Czarnym. Miała ona zostać spowodowana zniszczeniem drona.

Przeczytaj więcej: Tajemniczy morski dron spod Sewastopola na Krymie [+FOTO]

Nowe doniesienia CNN skomentował doradca w biurze prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak. „Czasami błąd jest czymś znacznie większym niż tylko błędem. Nie pozwalając ukraińskim dronom zniszczyć części rosyjskiej floty wojennej poprzez ingerencję w Starlink, Elon Musk pozwolił na wystrzelenie przez tę flotę pocisków Kalibr na ukraińskie miasta. W wyniku tego cywile, dzieci giną” – napisał na X (dawn. Twitter). Dodał, że jest to „mieszanki ignorancji i wielkiego ego”.

Czytaj również: Ukraiński minister dziękuje Muskowi za sprzęt kupiony przez Polskę

W lutym br. pisaliśmy, że firma SpaceX podjęła kroki, aby uniemożliwić ukraińskim wojskom korzystanie z satelitarnej usługi internetowej Starlink do kontrolowania dronów w regionie podczas wojny kraju z Rosją.

CNN / rmf24.pl / Kresy.pl