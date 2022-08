Turecki eksport do Rosji bije rekordy. Najwyższa wartość od 2010 roku

Czerwcowy eksport Turcji do Rosji był najwyższy od co najmniej początku 2010 roku – podał Kommiersant w niedzielę. Wyniósł 791 mln dolarów. To o 50 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Tureccy dostawcy eksportowali do Rosji tradycyjne w obustronnej wymianie towary takie jak m.in. orzechy i owoce. Nowym towarem eksportowym były części samochodowe. Turecki eksport do Rosji wyniósł w czerwcu 791 mln dolarów. To najwyższa wartość od co najmniej początku 2010 roku – zwraca uwagę Kommiersant. Medium podkreśla, że trudno ustalić realną wartość tureckiego eksportu, ponieważ władze Rosji zaprzestały publikowania tego typu danych po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

Turcja to jedyny kraj, który sądząc po dostępnych danych, zwiększył dostawy do Rosji.

Iikka Korhonen, szef Instytutu Gospodarki Przejściowej w Banku Finlandii, podkreśla, że wszystkie inne państwa, które do tej pory informowały o handlu z Rosją, odnotowały znaczny spadek eksportu rok do roku.

W ubiegłym roku Turcja zajęła 10. miejsce pod względem eksportu do Rosji. W tym roku może zająć czwarte miejsce.

„Teraz Turcja ma swój własny kryzys gospodarczy, który bardzo wpływa na sytuację. Dlatego przedsiębiorcy szukają możliwości za granicą. Rosyjski rynek dla tureckich eksporterów i biznesmenów wygląda tu bardzo atrakcyjnie. Nie mogą sprzedać swoim rodakom tyle, ile mogą wysłać do Rosji” – zwraca uwagę turecki analityk Kerim Has.

Kommiersant podkreśla, że ważnym pytaniem w kwestii rosyjsko-tureckiej współpracy handlowej jest: czym Moskwa zapłaci za tureckie towary? Do tej pory transakcje realizowane są w dolarach amerykańskich. Agencja Bloomberg dowiedziała się, że amerykańską walutę może wkrótce zastąpić turecka lira.

Zobacz także: Szef Sbierbanku: Powrót rosyjskiej gospodarki do poziomu z 2021 roku może potrwać dekadę

To nie jedyne rekordowe dane dotyczące wymiany handlowej z Rosją.

W czerwcu fińskie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem przekazało, że w ciągu pierwszych 100 dni inwazji na Ukrainę Rosja zarobiła 93 miliardy dolarów na eksporcie ropy i gazu.

Także w czerwcu szef Sbierbanku German Gref poinformował, że nawet ¾ rosyjskiej ropy zostało przekierowane do krajów, które nie nałożyły sankcji.

Jak informowaliśmy, amerykańsko-brytyjska firma analityczna Refinitiv obliczyła, że zakupy rosyjskiej ropy przez Hindusów wyniosły w maju 3,36 milionów ton metrycznych. To dziewięć razy więcej niż średni miesięczny import rosyjskiej ropy do Indii za zeszły rok.

Zwracaliśmy też uwagę, że eksport irańskiej ropy naftowej do Chin gwałtownie spadł od końca lutego, ponieważ Chińczycy preferują zakupy surowca, który Rosjanie zbywają po obniżonej cenie, szukając rynków zbytu w warunkach sankcji państw zachodnich.

kommersant.ru / Kresy.pl