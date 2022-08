Brytyjczycy przekażą Ukrainie kolejne systemy M270 MLRS

Wielka Brytania przekaże Ukrainie trzy dodatkowe systemy i rakiety M270 MLRS – poinformowała w środę stacja BBC powołując się na rozmowę z brytyjskim sekretarzem obrony Benem Wallacem.

Jak poinformowała w środę stacja BBC, Wielka Brytania przekaże Ukrainie trzy dodatkowe systemy i rakiety M270 MLRS. Sekretarz obrony Ben Wallace potwierdził w rozmowie z BBC, że Wielka Brytania wyśle ​​teraz na Ukrainę trzy dodatkowe MLRS wraz ze „znaczną” liczbą pocisków dla nich.

Według niego ta bardzo precyzyjna broń już pomaga Ukrainie w niszczeniu rosyjskich centrów logistycznych.

Wallace powiedział, że Wielka Brytania jest „niezwykle zadowolona” ze sposobu, w jaki Ukraina korzysta z wyrzutni rakiet dostarczonych już przez Zachód. Według niego, siły ukraińskie pokazały, że są bardzo dobre w określaniu, które obiekty mają być na celowniku, aby szybko nie zabrakło im amunicji.

Ben Wallace zauważył, że jest to część przejścia Ukrainy od używania starej broni z czasów sowieckich do bardziej nowoczesnej broni NATO.

„Nasze nieustające wsparcie wysyła bardzo jasny komunikat: Wielka Brytania i społeczność międzynarodowa pozostają przeciwne tej nielegalnej wojnie i będą ramię w ramię udzielać Ukrainie pomocy obronnej, aby pomóc jej w obronie przed inwazją Putina” – powiedział brytyjski minister.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiadomił w połowie lipca na Twitterze o przybyciu na Ukrainę pierwszych wyrzutni M270 MLRS.

„Długoręka rodzina ukraińskiej armii powiększyła się: przybyły pierwsze MLRS M270!” – napisał Reznikow dodając, że nowy nabytek sił zbrojnych Ukrainy trafi do „dobrego towarzystwa”, w którym są już inne zachodnie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe – HIMARS. „Podziękowania dla naszych partnerów. Żadnej litości dla wrogów” – napisał ukraiński minister obrony.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.

*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022