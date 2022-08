Brytyjski wywiad: Szojgu został odsunięty na bok

(4/4) Shoigu has likely long struggled to overcome his reputation as lacking substantive military experience, as he spent most of his career in the construction sector and the Ministry of Emergency Situations.

„W każdym razie, w świetle obowiązującego prawa, dekret raczej nie przyczyni się do znaczącego zwiększenia siły bojowej Rosji na Ukrainie. Stanie się tak dlatego, że Rosja straciła dziesiątki tysięcy wojskowych, rekrutuje się bardzo niewielu nowych żołnierzy kontraktowych, a poborowi nie są zobowiązani do służby poza terytorium Rosji” – wyjaśniono.

(4/4) This is because Russia has lost tens of thousands of troops; very few new contract servicemen are being recruited; and conscripts are technically not obliged to serve outside of Russian territory.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 28, 2022