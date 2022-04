Konfederacja przeciwko zwolnieniu Ukraińców i Białorusinów z podatków

Politycy Konfederacji krytykują senacki projekt ustawy, zakładający m.in. zwolnienie z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy po rosyjskiej inwazji zamieszkali w Polsce. Zapowiadają, że uczynią wszystko, aby propozycje Senatu nie weszły w życie.

Przypomnijmy, że Senat uchwalił we wtorek projekt ustawy o zmianach podatkowych w związku wojną w Ukrainie. Przewiduje on m.in. zwolnienie z PIT obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W czwartek przedstawiciele Konfederacji zapowiedzieli protest przeciwko temu projektowi. „Dyskryminowanie Polaków we własnym kraju to aberracyjny pomysł, któremu się zdecydowanie przeciwstawiamy” – powiedział podczas konferencji prasowej polityk Konfederacji, Jacek Wilk.

Poseł Robert Winnicki zwrócił uwagę, że Senat skierował do Sejmu projekt ustawy, który m. in. zwalnia z PIT Ukraińców lub Białorusinów, który zarabiają do 7000 zł miesięcznie.

„Polak będzie obywatelem drugiej kategorii, bo musi płacić podatki” – powiedział. „Przeciwstawiamy się temu, by pracujący Polacy musieli płacić podatki, finansować całą politykę rządu, a przybywający do Polski Ukraińcy czy Białorusini byli z tych podatków zwolnieni. Nie obniżajmy podatków, dla tych którzy do Polski przybywają kosztem Polaków!”

Politycy Konfederacji uznają działania Senatu za „absurdalne”, mówią też o niezgodności ustawy z konstytucją, która przyznaje każdemu obywatelowi równość wobec prawa. Ich zdaniem, tego rodzaju zróżnicowania uprzywilejowują określoną grupę podatników, przez co inni podatnicy są dyskryminowani na gruncie prawa fiskalnego i prawa podatkowego.

Wilk zaznaczył, że sytuacja mieszkańców Ukrainy jest zła i należy im pomóc, ale należy robić to z głową. Według Konfederacji, ustawa przyniesie więcej szkód niż korzyści. Politycy tej partii uważają, że zwolnienie uchodźców z podatku dochodowego doprowadzi do wypchnięcia Polaków z rynku pracy, co doprowadzi do napięć społecznych. Zapowiadają, że uczynią wszystko, aby propozycje Senatu nie weszły w życie.

Jak pisaliśmy, senacki projekt przewiduje ustanowienie „epizodycznych regulacji podatkowych mających przeciwdziałać skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. Przewidziano m.in. zwolnienie z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi, zamieszkałych w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę.

PAP / portalsamorzadowy.pl / Kresy.pl