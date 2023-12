Były szef MSZ chce wycofania się Polski z paktu migracyjnego UE

Według byłego szefa MSZ Zbigniewa Raua, Polska wycofa się z paktu migracyjnego Unii Europejskiej, “gdy tylko odzyska zdolność do prowadzenia suwerennej polityki”.

W czwartek, były Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau przekonywał, że Polska wycofa się z paktu migracyjnego Unii Europejskiej.

“Polska wycofa się z paktu migracyjnego UE, gdy tylko odzyska zdolność do prowadzenia suwerennej polityki. Polacy w zdecydowanej większości sprzeciwiają się i odrzucają nowy unijny mechanizm przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Muszą więc mieć rząd reprezentujący ich wolę” – napisał na platformie X (dawniej Twitter)

“Jestem pewien, że demokracja wkrótce przemówi” – czytamy.

Poland will withdraw from the EU migration pact as soon as it regains the ability to conduct sovereign policy. The Polish people overwhelmingly oppose and reject the new EU mechanism of forced relocation of illegal migrants. So they must have a government representing their will.

— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) December 21, 2023